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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e, yaralı sayısı ise 11 binin üzerine çıktı.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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