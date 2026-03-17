Ankara metro SON DAKİKA! Ankara metro intihar mı oldu, seferler neden durdu?

Ankara'da metro yolcularını yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Ulus İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş olması nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi. Peki, Ankara metro intihar mı oldu, seferler neden durdu? Detaylar...

ANKARA METRO SEFERLERİ NEDEN DURDU?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, durum şu ifadelerle aktarıldı:

"Ulus İstasyonu'nda hatta izinsiz giriş nedeniyle işletme düzeninde aksama yaşanmaktadır.

Bu kapsamda; metro seferlerimiz geçici olarak Yenimahalle – Sıhhiye istasyonları arasında aktarmalı olarak sürdürülmektedir.

Ekiplerimizin gerekli müdahaleleri devam etmekte olup, normal işletme düzenine en kısa sürede dönülmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına duyuru ve yönlendirmeleri takip etmeleri önemle rica olunur."

Açıklamadan anlaşılacağı üzere, metro seferlerindeki aksama Ulus İstasyonu'nda izinsiz giriş nedeniyle ortaya çıkmış olup, önlem amaçlı seferler geçici olarak kısıtlanmıştır.

ANKARA'DA METRO NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Yetkililer, aksamanın güvenlik kaynaklı olduğunu vurguluyor. Buna göre:

Metro seferleri Yenimahalle – Sıhhiye istasyonları arasında aktarmalı olarak işletiliyor.

Ekipler sahada gerekli müdahaleleri sürdürüyor ve normal işletme düzenine dönülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yolcular, metro istasyonlarında yapılan anonsları ve yönlendirmeleri dikkatle takip etmeli.

Bu geçici düzen, hem yolcuların güvenliği hem de metro hattının sorunsuz işletilebilmesi amacıyla uygulanıyor.

ANKARA METRO İNTİHAR MI OLDU?

Yaşanan olay, Ankara metrosu işletmesinde güvenlik açısından önemli bir risk oluşturmuş durumda. EGO açıklamasında belirtildiği gibi, ekipler sahada müdahalelerini sürdürüyor ve normal işletme düzenine en kısa sürede dönülmesi hedefleniyor.