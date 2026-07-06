Ankara kapalı yollar haritası, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde alınan trafik tedbirleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle " Ankara'da hangi yollar kapalı?", "Kapalı yollar haritası yayımlandı mı?" sorularına yanıt arayan sürücüler, alternatif güzergâhlar ve güncel trafik düzenlemelerini merak ediyor.

ANKARA KAPALI YOLLAR HARİTASI! 7-8 TEMMUZ NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak. Başkentte ulaşımı etkileyecek düzenlemeler kapsamında birçok cadde, bulvar ve ana arter geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, Ankara Valiliği sürücüler için alternatif güzergâhları da açıkladı. İşte NATO Zirvesi süresince kapalı olacak yollar ve ulaşımda son durum.

ANKARA'DA KIRMIZI ALAN UYGULAMASI BAŞLIYOR

NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara'da "Kırmızı Alan" uygulaması hayata geçirilecek. Bu bölgelerde araç ve yaya girişleri sıkı güvenlik kontrolleriyle gerçekleştirilecek, bazı noktalara ise girişler tamamen sınırlandırılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÇEVRESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 7 Temmuz saat 07.00 ile 8 Temmuz saat 23.59 arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki birçok yol araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak güzergâhlar şunlar:

• Cumhurbaşkanlığı Bulvarı

• Cumhurbaşkanlığı Caddesi

• Alparslan Türkeş Caddesi

• Beştepe Caddesi

• Söğütözü Caddesi

• Bahriye Üçok Caddesi

• Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin belirli bölümü

• Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü

• Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü

Bu bölgelerde yol kenarına araç park edilmesine de izin verilmeyecek. Park halindeki araçlar çekilecek.

OTELLERİN BULUNDUĞU BÖLGELERDE DE TRAFİK KISITLAMASI UYGULANACAK

Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde de 6 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar geniş güvenlik önlemleri uygulanacak.

Trafik kısıtlamalarının uygulanacağı başlıca mahalleler şunlar:

• Yenimahalle

• Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

• Çamlıca Mahallesi

• Macun Mahallesi

• Beştepe Mahallesi

• Yıldızevler Mahallesi

• Kavaklıdere Mahallesi

• Kızılırmak Mahallesi

• Oğuzlar Mahallesi

• Söğütözü Mahallesi

• Üniversiteler Mahallesi

Bu bölgelerde bulunan çok sayıda cadde ve sokakta geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak.

LİDER KONVOYLARI GEÇERKEN BU YOLLAR GEÇİCİ OLARAK KAPANACAK

Zirve kapsamında lider konvoylarının geçişi sırasında bazı ana arterler kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak.

Geçici kapanış uygulanacak yollar arasında şunlar yer alıyor:

• Ankara Çevre Yolu (O-20)

• Özal Bulvarı

• İsmet İnönü Bulvarı

• Ankara Bulvarı

• Anadolu Bulvarı

• Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümü

• Mevlana Bulvarı

• Dumlupınar Bulvarı

• 1071 Malazgirt Bulvarı

• Türk Kızılayı Caddesi

• Cinnah Caddesi

• Çankaya Caddesi

• Simon Bolivar Caddesi

• Rabindranath Tagore Caddesi

• John F. Kennedy Caddesi

Bu güzergâhlarda kapanış süreleri, lider konvoylarının geçiş saatlerine göre değişiklik gösterecek.

ANKARA'DA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR NELER?

Ankara Valiliği, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücülere alternatif güzergâhlar önerdi.

Önerilen alternatif yollar şu şekilde:

• Mevlana Bulvarı (Kepekli yönü) yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi

• Mevlana Bulvarı (Akköprü yönü) yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi

• Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi

• Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi

• Ankara Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, NATO Zirvesi boyunca Ankara'da trafiğe çıkacak sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik duyurularını takip etmelerini ve mümkün olduğunca toplu taşıma veya alternatif güzergâhları tercih etmelerini tavsiye ediyor. Trafik yoğunluğunun özellikle zirvenin gerçekleştirileceği bölgelerde gün boyunca artması bekleniyor.