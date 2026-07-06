Haberler

Ankara JW Marriott hotel nerede? Trump'ın kaldığı otel Ankara JW Marriott otel kimin? JW Marriott hangi ülkenin markası?

Ankara JW Marriott hotel nerede? Trump'ın kaldığı otel Ankara JW Marriott otel kimin? JW Marriott hangi ülkenin markası?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

JW Marriott Hotel Ankara, başkentin öne çıkan konaklama tesisleri arasında yer alırken, otelin konumu, sahibi ve bağlı olduğu uluslararası marka da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Ankara JW Marriott hotel nerede? Trump'ın kaldığı otel Ankara JW Marriott otel kimin? JW Marriott hangi ülkenin markası? Detaylar haberimizde.

Ankara'nın öne çıkan konaklama tesisleri arasında yer alan JW Marriott Hotel Ankara, bulunduğu konum, bağlı olduğu uluslararası marka ve mülkiyet yapısıyla dikkat çeken otellerden biridir. Başkentin iş, diplomasi ve sosyal yaşam merkezlerinden birinde konumlanan tesis, uluslararası Marriott International markası altında faaliyet göstermektedir. Peki,  Ankara JW Marriott hotel nerede? Ankara JW Marriott otel kimin? JW Marriott hangi ülkenin markası? Detaylar...

ANKARA JW MARRIOTT HOTEL NEREDE?

JW Marriott Hotel Ankara, başkentin iş, diplomasi ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkan Söğütözü'nde bulunmaktadır.

Otelin açık adresi şu şekildedir:

Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1, Söğütözü, Ankara

Konumu itibarıyla Ankara'nın önemli ticaret, diplomasi ve sosyal yaşam noktalarının bulunduğu bölgede yer alan JW Marriott Hotel Ankara, Söğütözü lokasyonunda hizmet vermektedir.

ANKARA JW MARRIOTT OTEL KİMİN?

JW Marriott Hotel Ankara, Özdoğan Grup'a (Özdoğan İnşaat) aittir.

Tesis, uluslararası otel zinciri Marriott International markası altında işletilmektedir. Bu yapı kapsamında otelin mülkiyeti Özdoğan Grup'a ait olurken, işletme faaliyetleri Marriott International'ın marka çatısı altında yürütülmektedir.

Bu nedenle otelin sahipliği ile faaliyet gösterdiği marka birbirinden farklı iki yapıyı ifade etmektedir. Mülkiyet Özdoğan Grup'ta bulunurken, otel Marriott International'ın JW Marriott markasıyla hizmet vermektedir.

JW MARRIOTT HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

JW Marriott, Amerika Birleşik Devletleri merkezli lüks bir otel markasıdır.

Markanın bağlı olduğu ana kuruluş olan Marriott International, 1927 yılında J. Willard Marriott tarafından kurulmuştur.

Marriott International'ın genel merkezi ise Bethesda, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

JW Marriott markası, Marriott International bünyesinde faaliyet gösteren lüks otel markalarından biridir. Ankara'daki JW Marriott Hotel de bu uluslararası marka altında işletilmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur

Ankara yolundaki Trump, iki seçenek sunup tehdit etti
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'in telefonları susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler

Dursun Özbek'in telefonu susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Haberler.com Ankara Temsilcisi, NATO Zirvesi için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni görüntüledi

NATO Zirvesi için kurulan uluslararası medya merkezi kapılarını açtı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

ABD-Türkiye savunma sanayi işbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı

Netanyahu'dan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye onları vermeyin
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi