Ankara JW Marriott hotel nerede? Trump'ın kaldığı otel Ankara JW Marriott otel kimin? JW Marriott hangi ülkenin markası?

Ankara'nın öne çıkan konaklama tesisleri arasında yer alan JW Marriott Hotel Ankara, bulunduğu konum, bağlı olduğu uluslararası marka ve mülkiyet yapısıyla dikkat çeken otellerden biridir. Başkentin iş, diplomasi ve sosyal yaşam merkezlerinden birinde konumlanan tesis, uluslararası Marriott International markası altında faaliyet göstermektedir. Peki, Ankara JW Marriott hotel nerede? Ankara JW Marriott otel kimin? JW Marriott hangi ülkenin markası? Detaylar...

ANKARA JW MARRIOTT HOTEL NEREDE?

JW Marriott Hotel Ankara, başkentin iş, diplomasi ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkan Söğütözü'nde bulunmaktadır.

Otelin açık adresi şu şekildedir:

Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1, Söğütözü, Ankara

Konumu itibarıyla Ankara'nın önemli ticaret, diplomasi ve sosyal yaşam noktalarının bulunduğu bölgede yer alan JW Marriott Hotel Ankara, Söğütözü lokasyonunda hizmet vermektedir.

ANKARA JW MARRIOTT OTEL KİMİN?

JW Marriott Hotel Ankara, Özdoğan Grup'a (Özdoğan İnşaat) aittir.

Tesis, uluslararası otel zinciri Marriott International markası altında işletilmektedir. Bu yapı kapsamında otelin mülkiyeti Özdoğan Grup'a ait olurken, işletme faaliyetleri Marriott International'ın marka çatısı altında yürütülmektedir.

Bu nedenle otelin sahipliği ile faaliyet gösterdiği marka birbirinden farklı iki yapıyı ifade etmektedir. Mülkiyet Özdoğan Grup'ta bulunurken, otel Marriott International'ın JW Marriott markasıyla hizmet vermektedir.

JW MARRIOTT HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

JW Marriott, Amerika Birleşik Devletleri merkezli lüks bir otel markasıdır.

Markanın bağlı olduğu ana kuruluş olan Marriott International, 1927 yılında J. Willard Marriott tarafından kurulmuştur.

Marriott International'ın genel merkezi ise Bethesda, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

JW Marriott markası, Marriott International bünyesinde faaliyet gösteren lüks otel markalarından biridir. Ankara'daki JW Marriott Hotel de bu uluslararası marka altında işletilmektedir.