Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkent EDAŞ, Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 18 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
Kesinti programının açıklanmasının ardından " Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Ankara elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
Başkent EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Ankara'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Gölbaşı, Çankaya, Sincan, Keçiören, Yenimahalle, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak.
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-15.30: Seğmenler, Bahçeli, Örencik, Cemal Gürsel, Ahiboz, Cumhuriyet, Nul Mevkii ve Ağapınarı Mevkii çevresi
16.00-17.30: Cemal Gürsel ve çevresindeki bazı sokaklar
09.00-17.00: Yaylabağ
09.30-17.30: Yöreli ve Abazlı
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-11.30: Yaşamkent ve Şehit Eren Bülbül çevresi
13.00-15.00: Bazı sokaklar
15.30-17.30: Alacaatlı Mahallesi ve Ferah Sitesi çevresi
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar
09.30-17.30: Zübeyde Hanım
10.00-17.30: Malıköy
10.30-18.30: Binali Nas, Bilkay, Karapınar, Filiz
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-15.00: Sakızağacı, Kavaklı ve Tatlar Mahallesi çevresi
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-17.30: Abant, Gazi Mahallesi
10.00-12.00: Yuva Köyü ve Genç Kardeşler Toplu İşyerleri çevresi
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-14.00: Çankırı, Güzelhisar
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-15.00: Sakızağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi
13.00-14.00: Kavaklı
14.30-16.30: Tatlar Mahallesi, Kavaklı
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
13.30-15.00: Karacaören
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-17.30: Yöreli ve Abazlı
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
16.30-17.30: Dibekören, Başören, Başağaç, Kayabükü, Kozağaç, Doğanyurt, Yeşilağaç, Seren, Kaplan, Sarıağıl, Çakıloba, Köst, Bağözü, Gürağaç, Kuyucak, Fasıl
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar, Çamköy
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
12.30-14.30: Osmanlı, Ecdat, Beyler, Sultan Ahmet, Karagöl, Beyazıt, Baraj, Ulubatlı, Yıldırım ve çevresi
13.30-17.30: Yazır
15.00-17.00: Nur, Şehit Fatih Asrak, Şehit Aykut Delimehmetoğlu, PTT ve Merve çevresi
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-10.30: Pirireis ve Çukurören
11.00-12.30: Çukurören
15.30-17.00: Kadıobası
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-17.30: Çayraz, Yeniköy
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-11.00: Bazı sokaklar
13.30-15.30: Bazı sokaklar
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
12.30-14.30: Osmanlı, Ecdat, Beyler, Karagöl, Baraj ve çevresi
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Kırköy, Yıldırımyağlıca, Yıldırımdemirciler, Pazar Başören, Muşamaha, Koçaklar, Yıldırımevegiren, Yazı, Olucak, Akçakese, Aşağıçanlı, Aşağıbayır, Yıldırımhacılar, Yıldırımören
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-11.30: Akasya, Akdeniz
13.00-15.00: Hanönü, Yayla, Kartal, Arzu, Kanarya, Atatürk, Mimar Sinan, Uludağ, Satılmış Karakaya, Yavuz Sultan Selim, Mehmet Akif Ersoy ve çevresi
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
15 Kasım Pazar günü için Ankara'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Ankara'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Ankara için planlı elektrik kesintileri, Başkent EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.