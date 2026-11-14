Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Ankara elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

Başkent EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Ankara'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Gölbaşı, Çankaya, Sincan, Keçiören, Yenimahalle, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak.

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.30: Seğmenler, Bahçeli, Örencik, Cemal Gürsel, Ahiboz, Cumhuriyet, Nul Mevkii ve Ağapınarı Mevkii çevresi

16.00-17.30: Cemal Gürsel ve çevresindeki bazı sokaklar

09.00-17.00: Yaylabağ

09.30-17.30: Yöreli ve Abazlı

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-11.30: Yaşamkent ve Şehit Eren Bülbül çevresi

13.00-15.00: Bazı sokaklar

15.30-17.30: Alacaatlı Mahallesi ve Ferah Sitesi çevresi

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar

09.30-17.30: Zübeyde Hanım

10.00-17.30: Malıköy

10.30-18.30: Binali Nas, Bilkay, Karapınar, Filiz

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Sakızağacı, Kavaklı ve Tatlar Mahallesi çevresi

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Abant, Gazi Mahallesi

10.00-12.00: Yuva Köyü ve Genç Kardeşler Toplu İşyerleri çevresi

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-14.00: Çankırı, Güzelhisar

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Sakızağacı, Kavaklı, Tatlar Mahallesi

13.00-14.00: Kavaklı

14.30-16.30: Tatlar Mahallesi, Kavaklı

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.30-15.00: Karacaören

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Yöreli ve Abazlı

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

16.30-17.30: Dibekören, Başören, Başağaç, Kayabükü, Kozağaç, Doğanyurt, Yeşilağaç, Seren, Kaplan, Sarıağıl, Çakıloba, Köst, Bağözü, Gürağaç, Kuyucak, Fasıl

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar, Çamköy

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

12.30-14.30: Osmanlı, Ecdat, Beyler, Sultan Ahmet, Karagöl, Beyazıt, Baraj, Ulubatlı, Yıldırım ve çevresi

13.30-17.30: Yazır

15.00-17.00: Nur, Şehit Fatih Asrak, Şehit Aykut Delimehmetoğlu, PTT ve Merve çevresi

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-10.30: Pirireis ve Çukurören

11.00-12.30: Çukurören

15.30-17.00: Kadıobası

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Çayraz, Yeniköy

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-11.00: Bazı sokaklar

13.30-15.30: Bazı sokaklar

KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

12.30-14.30: Osmanlı, Ecdat, Beyler, Karagöl, Baraj ve çevresi

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Kırköy, Yıldırımyağlıca, Yıldırımdemirciler, Pazar Başören, Muşamaha, Koçaklar, Yıldırımevegiren, Yazı, Olucak, Akçakese, Aşağıçanlı, Aşağıbayır, Yıldırımhacılar, Yıldırımören

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-11.30: Akasya, Akdeniz

13.00-15.00: Hanönü, Yayla, Kartal, Arzu, Kanarya, Atatürk, Mimar Sinan, Uludağ, Satılmış Karakaya, Yavuz Sultan Selim, Mehmet Akif Ersoy ve çevresi

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Ankara'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Ankara için planlı elektrik kesintileri, Başkent EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.