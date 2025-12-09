Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 9 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 9 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası

Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Selçuk Yula Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2865/2. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2753. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası

Karakaya Mahallesi:

Üstün Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Menderes Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Osmangazi Mahallesi:

Menderes Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Bağlan Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Geyikdağı Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Havran Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Sizin Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Bil Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

1200. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

1199. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

1195. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Kuşcağız Mahallesi:

362. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

314. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

416. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

19 Mayıs Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Çambaşı Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Şenkaya Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

418. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Akdemir Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Esertepe Mahallesi:

362. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Çambaşı Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

302. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Cambil Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

312. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

304. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

314. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Atapark Mahallesi:

337. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Kanuni Mahallesi:

844. Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

