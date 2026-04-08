Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hacı Bayram Veli, Erbakan, Baraj ve Şehit Davut Kara çevresi ile birlikte çok sayıda sokak ve cadde etkilenecektir. Aynı gün ve saatlerde Erbakan, Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah bölgelerinde de yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayaş

08 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Akkaya Kümesi, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir.

Beypazarı

08 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Saat 09.30 ile 17.00 arasında Akdere bölgesinde kesinti yapılacaktır. Saat 09.30 ile 13.30 arasında Adaören bölgesi etkilenecektir. Yine 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Dibekören, Yalnızçam, Ilman, Belenalan, Başağaç ve Ilıman Küme bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde ise saat 09.00 ile 11.30 arasında Uşakgöl, Kaş Mahkeme, Öksüzce, Nerdübendede, Tepedelen ve Yazıcıoğlu bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 14.00 arasında Kabaklar, Sobran, Aşağı Sobran, Seki ve Orta bölgeleri etkilenecektir. Saat 11.00 ile 17.00 arasında ise Dibecik Mücavir bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1417, 1419, Ziyabey, 1415, 1416, Süleyman Hacıabdullahoğlu ve Dr. Sadık Ahmet çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Doğukent ve Yakupabdal bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında Dodurga Mahallesi ve Dodurga Köyü Yolu ile birlikte çevresindeki birçok cadde ve sokak etkilenecektir.

10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında 3250 numaralı cadde çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Zirve, Kızılelma, Dökümcüler, Çambayırı ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde farklı bölgelerde ve saatlerde kesintiler yapılacaktır. Saat 09.30 ile 17.00 arasında Şehit Hikmet Özer, Zirve, Göçmen ve çevresi etkilenecektir. Saat 09.00 ile 17.00 arasında Eryaman ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında 1866, 1872, 1874, 1878 ve 1883 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bağlıca, Yapracık, Turkuaz Mahallesi, Yukarı ve Aşağı Yurtçu ile Ankara Şehir Yolu çevresinde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Nisan 2026 tarihinde saat 10.45 ile 11.45 arasında Şirinler, Atilla Eşer ve çevresindeki sokaklarda kısa süreli kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında 1649 numaralı cadde çevresi etkilenecektir.