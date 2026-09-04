Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

6 Eylül Pazar günü saat 12.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş bir bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti Meriç, Çaniçi, 100. Yıl, Müsellim, Bekir Adıbelli, Atom, Dağyaka Yolu, Aksoy, Uslu, Sanayi, Dağyaka Mahallesi, Gıdacılar, Cemil Meriç, Bayraktar, Sezai Karakoç, Fatih Sultan Mehmet, Saray Mahallesi ve Saray gibi cadde ve sokakları, ayrıca çok sayıda numaralı sokağı kapsayacak.

Ayaş

5 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle 97, 1. TBMM ve Sivas Kongresi sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışması sebebiyle Mimarsinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Piri Reis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal sokaklarında da kesinti olacak.

Yine 5 Eylül günü saat 09.30 ile 17.00 arasında ayrı bir şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen, Şehit Olgun Gökmen Yeni, Emek ve Emek Yeni sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Beypazarı

5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle Dibecik Mücavir ve Dibecik bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Eylül Cuma günü saat 09.00 ile 14.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışması sebebiyle Dibekören, Hürriyet, Postane, Yunus, Zümrüt, Salih Yaman, Yakut, Yıldız, Selvi, Atatürk, Aşık Veysel, Raif Uzun, Bursa, Park, Çayırhan, Mehmet Yalnız, Hasan Kuzucu, Gül, Mehmet Çetinkaya, Ergenekon, Turgut Özal, Mehmet Tekdoğan, Ergün Fazıl Paçal, Yaşar Yener, Mehmet Kaynak, Hasan Gökmen, Sami Arslan, Hüsamettin Yüksel, Bülbül, İlyas Kayış, Sadık Can, Fatih, Şahin Demirci ve İsmail Erel gibi geniş bir cadde ve sokak listesinde kesinti yaşanacak.

Ayrıca 5 Eylül günü saat 09.00 ile 12.30 arasında Malazgirt, Ertuğrul Dönmez, Şirin 2, Şirin 1 ve Şehit Bünyamin Nacak sokaklarında, saat 13.30 ile 17.30 arasında ise Kemal Milaslı, Alparslan Türkeş ve Öner sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Çankaya

5 Eylül Cumartesi günü saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle Sabit Sağıroğlu Caddesi ile çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 09.15 ile 11.30 arasında Ant, Bağ, Bükülmez, Ahmet Haşim, Ninni ve Nimet sokaklarında, saat 13.00 ile 15.00 arasında ise yine numaralı sokaklardan oluşan bir bölgede kesinti olacak.

Yine 5 Eylül günü saat 10.00 ile 13.00 arasında Mevlana Caddesi çevresinde, saat 15.00 ile 16.30 arasında ise Avni Akyol, Tohumlar, Beynam Çiftliği, Beynam Konakları, Beynam Çiftlik Mevkii, Dağ Evleri, Kale Boğazı, Bahçelievler, Beynam ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

4 Eylül Cuma günü saat 10.00 ile 12.00 arasında Aynur Bektaş Caddesi çevresinde, saat 13.45 ile 16.00 arasında bir sokakta, saat 21.30 ile 23.00 arasında Şehit Orhan Dağ ve Yeniköy bölgelerinde ve saat 09.15 ile 17.15 arasında Çayyolu ve Doğan Taşdelen caddeleri çevresinde şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Elmadağ

5 Eylül Cumartesi günü saat 16.45 ile 18.45 arasında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle iki sokakta elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün saat 15.00 ile 19.00 arasında ise Hasanoğlan Havuzbaşı ve Bahçelievler Mahallesi çevresindeki çok sayıda sokakta kesinti olacak.

Gölbaşı

5 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Köy İçi ve Afşar bölgelerinde, saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Ahiboz, Fatih, Fatih Caddesi, Merkez Mahallesi ve çok sayıda numaralı sokağı kapsayan geniş bir bölgede şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün aynı saatler arasında Karaömerli, Batı Kısım, Yeşilyurt, Kargalı, Karayavşan, Esen, Haymanayolu, Hacı Bayram Veli, Ahırlıkuyu, Aşağı, Aşağı Şeyhali ve Yukarı Şeyh Ali bölgelerinde de kesinti olacak.

Yine 5 Eylül günü saat 15.00 ile 17.00 arasında Seçkent Sitesi ve Koparan bölgelerinde, saat 09.30 ile 11.30 arasında Velihimmetli Bağlar, Bağlar Mevkii ve Velihimmetli Mahallesi'nde, saat 12.30 ile 14.30 arasında yeniden Koparan bölgesinde ve saat 15.00 ile 16.30 arasında Avni Akyol, Tohumlar, Beynam Çiftliği, Beynam Konakları, Dağ Evleri, Kale Boğazı, Bahçelievler, Beynam ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

4 Eylül Cuma günü saat 09.30 ile 16.30 arasında Ankara Hububat Bakliyat Toptancılar İş Yeri ve Ahiboz bölgesinde, saat 09.30 ile 17.30 arasında Karapınar, Sakarya, Fatih, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi ve Fatih Caddesi çevresinde, aynı saatler arasında ayrıca Kuyulu, Karasüleymanlı, Altunçanak, Yaylabeyi, Durutlar, Türkhüyük, Dereköy, Karaömerli, Çayraz, Sarıgöl, Sarıdeğirmen ve Yeşilyurt bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

4 Eylül günü ayrıca saat 10.00 ile 12.00 arasında Halaçlı bölgesinde, saat 14.00 ile 16.00 arasında Fevziye Caddesi çevresinde kesinti olacak. 6 Eylül Pazar günü ise saat 09.00 ile 16.30 arasında Evren Yayıncılık bölgesinde, saat 09.30 ile 17.00 arasında Kumludere bölgesinde ve saat 10.00 ile 17.30 arasında yeniden Evren Yayıncılık bölgesinde şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.