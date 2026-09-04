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Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

Cemil Tugay, Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı
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CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı. İkilinin sergideki buluşması dikkat çekti.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi açılışında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda bizzat karşıladı.
  • Eyyüp Kadir İnan, Nâzım Hikmet'in 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarıldığını ve vatandaşlığının 2009'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iade edildiğini hatırlattı.
  • Eyyüp Kadir İnan, Nâzım Hikmet'in bugün yaşasaydı 'Özgür Gazze, Özgür Filistin!' diyeceğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında bir araya geldi.

BİZZAT KAPIDA KARŞILADI

Tugay'ın, sergi girişinde İnan'ı bizzat karşılaması dikkat çekti. CHP'den ayrılan Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen buluşma, siyasi kulislerde de dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

"NÂZIM BUGÜN YAŞASAYDI ‘ÖZGÜR GAZZE, ÖZGÜR FİLİSTİN’ DİYECEKTİ"

Serginin açılışında konuşan Eyyüp Kadir İnan ise Nâzım Hikmet'in edebî mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nâzım Hikmet'in belirli bir siyasi kesimin sınırları içerisine hapsedilmemesi gerektiğini savunan İnan, "Onu sadece belirli bir kesimin anabileceğini iddia etmek, Nâzım’ı bir dünya şairi olmaktan çıkarıp bir ‘fraksiyon maskotuna’ indirgemektir" dedi.

İnan ayrıca Nâzım Hikmet'in 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılmasına değinerek, vatandaşlığının 2009 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iade edildiğini hatırlattı.

Konuşmasında Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara da değinen İnan, Nâzım Hikmet bugün yaşasaydı "Özgür Gazze, Özgür Filistin!" diyeceğini savundu.

Kaynak: Haberler.com
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