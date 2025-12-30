Ankara elektrik kesintisi! 30-31 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.30 – 13.00
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Kuzgun, Platin, Portakalçiçeği
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 13.30 – 17.30
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Kuzgun
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Dumlupınar, İsmail Karakaya, Anadolu, 1071 Malazgirt
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 02.00 – 10.00
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Büklüm, Tunus, Güfte, Bestekar, Esat
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.30 – 11.00
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 550, 548, 564, Yozgat, 551
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.00 – 11.00
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 5302, 5303, Susuz Mahallesi
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.30 – 12.30
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 3572, Oyuklu Mevkii
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 15.00 – 17.00
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 2386