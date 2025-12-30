Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 30-31 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 30-31 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 30 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 30 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.30 – 13.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Kuzgun, Platin, Portakalçiçeği

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 13.30 – 17.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Kuzgun

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Dumlupınar, İsmail Karakaya, Anadolu, 1071 Malazgirt

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 02.00 – 10.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Büklüm, Tunus, Güfte, Bestekar, Esat

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.30 – 11.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 550, 548, 564, Yozgat, 551

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.00 – 11.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 5302, 5303, Susuz Mahallesi

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 09.30 – 12.30

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 3572, Oyuklu Mevkii

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 30 Aralık 2025, 15.00 – 17.00

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 2386

500

