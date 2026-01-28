Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde Çukurambar, Söğütözü, Cevizlidere, Gökkuşağı, İlkbahar, Yeşilkent, Yukarı Öveçler, Alacaatlı, Keklikpınarı, Harbiye ve Dikmen bölgelerinde şebeke arızaları nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Arızalara ekipler tarafından müdahale edilmekte olup, elektrik enerjisinin en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde Anadolu 54 Dubleks Evleri Sitesi, Yeşil Güvenler Sitesi ile Bangabandhu, Önder, Taşkent, Şehit Mehmet Aras, Aşkabat, Dikmen, Kabil, Lizbon ve Şehit Mete İmrak sokakları ile çevresindeki cadde ve sokaklarda belirli saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesinde Karşıyaka, Kızılcaşar ve Hacılar mahallelerinde şebeke arızaları nedeniyle birçok sokakta elektrik kesintisi bulunmaktadır. Arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanmaktadır.

Planlı bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gençal, Güneş, Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Huzur, Meriç, Botanik ve Mevlana caddeleri ile çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Seçkent Sitesi ve Koparan bölgelerinde de belirli tarihlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde Yükseltepe, Karşıyaka, Esertepe, Ayvalı, Gümüşdere, Karakaya, Bağlarbaşı, Güzelyurt ve Hisar mahallelerinde şebeke arızaları nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bazı bölgelerde elektriğin 27 Ocak 2026 saat 23.07 itibarıyla verilmesi planlanırken, diğer bölgelerde arıza giderme çalışmaları sürmektedir.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Taşlı, Kurşunlu, 19 Mayıs, Şenkaya, Akdemir, Cambıl ve Çambaşı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.