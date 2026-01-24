Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde çok sayıda mahalle ve sokakta devam eden anlık elektrik kesintileri bulunmaktadır. Kesintilerin nedeni şebeke arızasıdır ve ekiplerin çalışmaları sürmektedir. Ahmetadil Mahallesi ile Kalaba Mahallesi'nde Ahmetadil Sokak, 1 Nolu Sokak, 3 Nolu Sokak, 7 Nolu Sokak, 9 Nolu Sokak, 12 Nolu Sokak, 14 Nolu Sokak, 19 Nolu Sokak, 21 Nolu Sokak, Bahçeler Sokak, Taşocağı Mevkii, Çan Altı Sokak, Galaba ve Galaba1 sokakları arızadan etkilenmektedir. Ayrıca Büğdüz Mahallesi'nde Ulupınar, Ebru, Çelikli, Akkent, Mustafa Özbek, Evren Büğdüz, 312 ve 320. sokaklar ile Timurhan Mahallesi Ulupınar Sokak ve Yeşiltepe Mahallesi Ebru Sokak'ta kesintiler devam etmektedir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Akyurt'ta planlanan bakım çalışmaları kapsamında 24 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır. 25 Ocak 2026, 26 Ocak 2026, 27 Ocak 2026 ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde de farklı mahalle ve köylerde gün boyu sürebilecek planlı kesintiler uygulanacaktır. Bu kesintiler şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacaktır.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde Kayalar, Batı Sitesi, Ergazi, Kardelen ve Yeni Batı mahallelerinde çok sayıda sokakta anlık elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Kesintilerin tamamı şebeke arızası kaynaklıdır ve ekiplerin sahadaki çalışmaları devam etmektedir. Özellikle 820 Sokak, Başkent Sokak, Haydarcan Kılıçdoğan Sokak ve Yeni Batı Mahallesi'ndeki 2350'li ve 2360'lı sokak numaralarına sahip bölgeler kesintilerden etkilenmektedir.

Yenimahalle'de planlanan kesintiler kapsamında 25 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında farklı gün ve saatlerde bakım çalışmaları yapılacaktır. OSTİM, İvedik, Susuz Mahallesi, Yakacık ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geçici elektrik kesintileri uygulanacaktır.

HAYMANA

Haymana ilçesinde şu anda devam eden bir anlık elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Ancak planlanan bakım çalışmaları nedeniyle önümüzdeki günlerde kesintiler yaşanacaktır.

27 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Aşkar Yaylası, Yaylabeyi, Yeniköseler, Kayabaşı ve çevre yerleşimlerde şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır. 28 Ocak 2026 tarihinde ise Haymana merkez ve birçok mahallede 09.30 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.