Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 23 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1406/6, 1314, Hacı Bayram Veli, 1399/4, 1344/3, 1336, Baraj, 1406/1, 1407/4, 1495/1, 1407/2, 1400/4, 1400, 1409/5, 1406/3, 1400/6, 1406/9, 1396, 1386, 1400/7, 1409/7, 1389, 1404, 1403, 1402, 1406/2, 1405, 1385, 1390/1, 1392, 1391, 1390, 1406/8, 1407, 1406/4, 1401 ve 1407/1 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen mücavir alanı, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Ayvaşı Küme, Yoğunpelit, Güneyce, Boztepe, Dikmen, Ayvaşık, 1019, Dibecik mücavir alanı, Dibecik, A Kümesi Akkaya, Akkaya, B Kümesi Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, Akçakavak ve İncepelit etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde aynı gün saat 14.30 ile 18.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiden 1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, Gevaş, 1725/1, Narin, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, Yeşil Kuşak, 1712/1, Başak, Şehit Harun Aydın, 1706, 1710, 1709, 1707, 1704, Özalp ve 1711 sokakları etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Oğuz Topbaşı, Kızılcasöğüt, Alparslan Türkeş, Dibekören, Osman Karaalp, Acısu, Ark Başı, Debrencik, Olukbaşı, Boztepe, Şeyh Şamil, Akyazı 7, Demirciler Sitesi 1, 2 ve 3, Ayvaşık 3, Kayhan Güven, Karcıkaya Dere Sağ, Başören, İnözü İnce Yol, Boztepe Küme Evler, Sağlık, Boztepe Çağrıkent Villaları, Akyazı 9, Kumsüren Sağ, İnözü Kalın Yol, Dr. Hamdi Soysal, Marangozlar 1, 2, 3 ve 4, Dr. Cevat Yakut, Akyazı, Dere, Sopçaalan, Kurtkovan, Mikaİl, Mençeler, Boztepe Villa Evleri, Kayabükü, Salihler 1, Taşhanlar, Geyikpınarı, Ayvaşı Küme, Batça, Akkol Bağları, Reşide Torun, Öğr. N. Doğan Ülker, Ayvaşık 1, 7 ve 8, Dr. Mustafa Güler, Akyazı 6, Sait Yavaş 9, Köprübaşı, Akşamoldumu, 115. Yıl ve Saray Bosna etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Dikmen, Akçakavak, Adaören, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Dibekören, Acısu, Akyazı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, Demirciler Sitesi 1, 2, 3, 5 ve 6, Ayvaşık, Ayvaşık 3 ve 7, Bağırsak Dere Mevkii, Fahriye Özaka, Kuzucu 3, Oğuz 1 ve 2, Boztepe Dinarbey Kooperatifi, Şair Hasan Hüseyin Yurdabak, Saray Bosna, Karabet Kooperatifi, Dinarbey, Şeyh Şamil, Boztepe Kuyular Mevkii, Boztepe Küme Evler ve Mehmet Cengiz Özalp etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.15 arasında yapılacak şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen mücavir alanı, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Ayvaşı Küme, Yoğunpelit, Güneyce, Boztepe, Dikmen, Ayvaşık, 1019, Dibecik mücavir alanı, Dibecik, A ve B Kümesi Akkaya, Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, Akçakavak ve İncepelit bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KAHRAMANKAZAN

Kahramankazan ilçesinde 24 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 454, 458, 464, 3260, 459, 444, 474, Ulubatlı Hasan, 467 ve Yuva sokakları etkilenecektir.

Kahramankazan ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Serdaroğlu, 3117, Ahur Köyiçi, Ziyapaşa, Balçık, 3120, Şefik Türk, 3121, Adnan Menderes, 3118, 3123, Fatih Sultan Mehmet, 3114, Turgut Özal, Tamek, 3119, Ciğir ve Karatay sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı ilçede 25 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Büyüksaray Toptan İşyeri, 2019 ve 2022 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kahramankazan ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında ise 635, 636, Sezai Karakoç ve 632 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.