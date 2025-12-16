Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 16 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 16 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.
Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.
Yukarı Dikmen Mahallesi 628 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.
Yukarı Dikmen Mahallesi 635 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.
Osman Temiz Mahallesi Dikmen Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.
Alacaatlı Mahallesi Alacaatlı Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.
Alacaatlı Mahallesi Yıldız 88. Sitesi Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.
Harbiye Mahallesi Dikmen Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.
İlkadım Mahallesi Dikmen Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır. Arıza durumu anlıktır ve çalışmalar sürmektedir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.