Ankara elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

16 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Eski Hükümet, Demirciler, Çilingir, Dikiciler, İhsan Yavaş, Suluhan ve Develik sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Kayabükü, Çantırlı ve Çayırhan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Kuzucular ve Yenice sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Demirciler, Bostancılar Çarşısı, Kapan, İhsan Yavaş ve Eski Hükümet sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Adaören, Akçakavak ve İncepelit bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Şahin Demirci, Dibekören, Şehit Ercan Altınok, 303, Hürriyet, Postane, Yunus, 306, 301, 304, Atatürk Cumhuriyet, Çayırhan, Atatürk, Park, Mehmet Kaynak, Hüsamettin Yüksel, 311, 302 ve Fatih sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Kuzucular ve Yenice sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAYMANA

17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Büyükkonak bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Sarıdeğirmen, Altunçanak, Dereköy ve Karaömerli bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yeni, Sinanlı, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Yukarı Uzunbey, Gazi Yüzükbaşı ve Aşağı Uzunbey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

15 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle; Fatih bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.