Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Aydıncık bölgesinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Kavaklı ve Aydıncık bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Kavaklı bölgesinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 492 Sokak, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Aydıncık bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Bala

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Atatürk, Koçyayla, Ziya Gökalp Afşar ve Abazlı bölgelerinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel ve Çiğdemli bölgelerinde, ayrıca saat 09.30 ile 15.30 arasında Çatalören ve Çatalçeşme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Beynam Konakları, Beynam, Dağ Evleri, Yenipınar ve çevresindeki birçok bölgede kesinti uygulanacaktır. Aynı gün farklı saat aralıklarında Yöreli, Abazlı, Adıgüzel, 19 Mayıs, Eğilmez Kale mevkii, Kanal Yolu, Maden, Karayalçın ve çevresinde, ayrıca 09.45 ile 17.45 saatleri arasında 19 Mayıs, 23 Nisan, Göl, Kızılırmak, İnönü, Atatürk, Mithat Paşa ve Reşat Nuri Güntekin bölgelerinde kesinti olacaktır. Gün içerisinde 09.30 ile 11.30, 12.30 ile 14.30 ve 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Yücelller, Öcallar, Vurallar, Uğrusarı, Sarılar ve Belçarşak bölgelerinde de kesintiler yapılacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Atatürk, Avni Akyol, Yayla Afşar ve çevresinde, ayrıca saat 09.15 ile 17.15 arasında Torunoğlu, Bahçeli, Yaylalıözü, Cumhuriyet Afşar ve diğer birçok bölgede kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 11.30 arasında Avni Akyol, Bahçeli ve Derekışla, saat 12.30 ile 14.30 arasında ise Yeniyapançarşak bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Beypazarı

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dereli, saat 09.30 ile 13.30 arasında ise Adaören bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında Sopçaalan bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Hamzalar bölgesinde, saat 10.00 ile 17.30 arasında ise Ozan, Oymaağaç, Osmanköy, Karahisar ve çevresindeki birçok mahallede elektrik kesintisi olacaktır.

Çankaya

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Dodurga Mahallesi, Alacaatlı ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sitede, saat 09.30 ile 12.30 arasında 1450 Sokak ve Mevlana bölgesinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise belirtilen bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 1450 Sokak, Mevlana ve Erol Yaşar Türkalp bölgelerinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Mithatpaşa, Zafer, Atatürk ve Bayındır bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında çok sayıda sokakta, ayrıca saat 09.15 ile 10.30 arasında Şehit Burak Coşkun ve çevresinde, saat 09.30 ile 12.30 arasında 1529, 1540 ve 1532 numaralı sokaklarda, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Mevlana ve 1071 Malazgirt bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Etimesgut

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Bağlıca ve çevresindeki çok sayıda sokakta, saat 09.30 ile 17.00 arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ve çevresinde, saat 13.30 ile 15.30 arasında ise belirli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tulumtaş, Hacılar ve çevresindeki birçok konut ve kooperatif alanında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Arkbürk bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında yine Arkbürk bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Sincan

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Yeniköy, Eskişehir Yolu ve çevresindeki birçok bölgede, ayrıca aynı saatlerde farklı mahalle ve mevkiilerde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bunun yanında saat 09.30 ile 14.30 arasında Yenikayı, İlyakut, Akçaören ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Yeni Peçenek ve Polatlar bölgelerinde, saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Merkez Yediören ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.