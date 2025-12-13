Ankara elektrik kesintisi! 13-14-15 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14-15 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15 ARALIK

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Aşağıda belirtilen bölgelerde ekiplerin bilgisi dahilinde arıza bulunmakta olup, en kısa sürede enerji verilmesi planlanmaktadır.

Mutlukent Mahallesi

Mutlukent Sokak

Fırat Sokak

Koru Mahallesi

2558 Sokak ve 2558 Arı Sitesi

2561 Sokak

2575 Sokak

2576 Sokak

2582 Sokak

Ahmet Taner Kışlalı Sokak

Ankaralılar Sokak

Doğan Taşdelen Sokak

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi

2904 Sokak ve 2904 Altın Terazi Sitesi

2906 Sokak

Bangabandhu Sokak

Kışlalı Sokak (Engürü Villaları)

Ümit Mahallesi

2467, 2470, 2471, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 Sokaklar

2526, 2535, 2539, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546 Sokaklar

Ankaralılar Sokak

Okullar Sokak

Çayyolu Mahallesi

2470, 2573, 2575, 2653, 2654, 2659, 2660, 2661/1, 2664, 2667 Sokaklar

2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2709 Sokaklar

Ankara Evleri

Ankaralılar Sokak

Bangabandhu Sokak

Çayyolu Sokak

Doğan Taşdelen Sokak

2573 Yiğitler Sitesi

2654 İş Bankalılar Sitesi

2654 Yarenler Sitesi

2667 Deste Sitesi

2667 Hukukçu Dostlar Sitesi

2699 Kardelen Sitesi

2700 Yeni Atılım Sitesi

2701 OYAK 4 Sitesi

2703 Doktorlar 91 Sitesi

2904 Sokak

2906 OYAK 4 Sitesi

İşçi Blokları Mahallesi

Mevlana Sokak

Kızılırmak Mahallesi

1451 Sokak

Mevlana Sokak

Muhsin Yazıcıoğlu Sokak

50. Yıl Mahallesi

96 Sokak

Aşağı İmrahor Mahallesi

96 Sokak

Orta İmrahor Mahalles i

96 Sokak

İlkbahar Mahallesi

96 Sokak

Yeşilkent Mahallesi

96, 554, 555, 557, 558, 559, 565 Sokaklar

555 Cadde

Kırkkonaklar Mahallesi

360 Sokak

381 Sokak

Alacaatlı Mahallesi

Alacaatlı Mahallesi genelinde

Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Bestekar Sokak

Bülten Sokak