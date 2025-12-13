Ankara elektrik kesintisi! 13-14-15 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 14, 15 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14-15 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15 ARALIK
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Aşağıda belirtilen bölgelerde ekiplerin bilgisi dahilinde arıza bulunmakta olup, en kısa sürede enerji verilmesi planlanmaktadır.
Mutlukent Mahallesi
Mutlukent Sokak
Fırat Sokak
Koru Mahallesi
2558 Sokak ve 2558 Arı Sitesi
2561 Sokak
2575 Sokak
2576 Sokak
2582 Sokak
Ahmet Taner Kışlalı Sokak
Ankaralılar Sokak
Doğan Taşdelen Sokak
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi
2904 Sokak ve 2904 Altın Terazi Sitesi
2906 Sokak
Bangabandhu Sokak
Kışlalı Sokak (Engürü Villaları)
Ümit Mahallesi
2467, 2470, 2471, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 Sokaklar
2526, 2535, 2539, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546 Sokaklar
Ankaralılar Sokak
Okullar Sokak
Çayyolu Mahallesi
2470, 2573, 2575, 2653, 2654, 2659, 2660, 2661/1, 2664, 2667 Sokaklar
2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2709 Sokaklar
Ankara Evleri
Ankaralılar Sokak
Bangabandhu Sokak
Çayyolu Sokak
Doğan Taşdelen Sokak
2573 Yiğitler Sitesi
2654 İş Bankalılar Sitesi
2654 Yarenler Sitesi
2667 Deste Sitesi
2667 Hukukçu Dostlar Sitesi
2699 Kardelen Sitesi
2700 Yeni Atılım Sitesi
2701 OYAK 4 Sitesi
2703 Doktorlar 91 Sitesi
2904 Sokak
2906 OYAK 4 Sitesi
İşçi Blokları Mahallesi
Mevlana Sokak
Kızılırmak Mahallesi
1451 Sokak
Mevlana Sokak
Muhsin Yazıcıoğlu Sokak
50. Yıl Mahallesi
96 Sokak
Aşağı İmrahor Mahallesi
96 Sokak
Orta İmrahor Mahalles i
96 Sokak
İlkbahar Mahallesi
96 Sokak
Yeşilkent Mahallesi
96, 554, 555, 557, 558, 559, 565 Sokaklar
555 Cadde
Kırkkonaklar Mahallesi
360 Sokak
381 Sokak
Alacaatlı Mahallesi
Alacaatlı Mahallesi genelinde
Remzi Oğuz Arık Mahallesi
Bestekar Sokak
Bülten Sokak