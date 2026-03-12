Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

12 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 12.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1977, Yetiştirme, Ahmet Öztekin, Şehit Hüseyin Köksal, Ardıç, Remziye Öztoprak, Ada, Akyüzler, Mürşit Gani Erdoğan, Yarbaşı ve Kırım caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2026, Bayam Merkez, Yukarı Seki, Alıççık, Yemişenlioğlu, Tekke ve Merkez caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Silivri, Akbaba, Kıvrım, Talatpaşa, Karacabey, Eceabat, Doğa, Çifteler, Dumlupınar, Çayır ve Fidan caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kahramanlar, Sarıca, Hamam Arkası, Yeni Ankara, Fidan, Soysal, Talatpaşa, Dumlupınar, Engin, Çifteler, Yılmaz Çıkmazı, Yeşerti, Koyungözü, İpci, Anadolu, Cevizaltı ve Öksüzler caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akyurt

13 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlılar, Kirazoğlu, İnler, Büyük Konak, Yukarı Toydemir, Esen, 555, Yaprakbayırı, Bahçecik, Avdanlı, Aşağı Toydemir, Hacımuslu, 1651, Sabanca, Karabenli, Ördekgölü, Kavak, 252, 1755, Saraycık, Evliyafakı, Ilıca ve Soğulca caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Papatya, Yukarı Çavundur, 2. Sele, Ahmetadil, Akşemsettin, Bahçe, Lale, Şehit İbrahim Çiçek, Şehit Osman Usta, Turgut Özal, 1., Vişne, 1. Çıkmaz, Kösrelik, Şehit Mehmet Fatih Ata, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Yesevi 1, Şeyh Edebali, Turgut Reis 2, Mevlana, Direkli Mevki, Okçular, 1. Sele, Atatürk, Yazlıca, Çiğdem Yukarı Çavundur, Ertuğrul Gazi, Avcıova, Çamlık Küme, Nusratlar, Adnan Menderes, Burak 4, Burak, Hacılar, Saraycık, Mahmutoğlan, Çitköy ve Sarıkoz çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Fulya, Gümüşoluk, 429, Hikmet, Kurusarı, Saltuk Buğra ve Gazali caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, 181, Samut, Kızık ve Kızık Küme çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Enver Paşa, 159, Evren Büğdüz, Mustafa Özbek, 313, Ulupınar, 156, Balıkhisar Köy İçi, 150, Kaymakam A. Galip Kaya, 307, 154, Yıldırım Beyazıt, 152, 157, 304, 320, 158, 312, 301, Çankırı, 310, 27, 319, Çelikli, 155, 303, 302, 308, 300, 305, 309, 23, Özyeşilbağ, 151, 400 ve Büğdüz çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tuğla, Kızılca, Ahmetadil, 1015, 1010, Toraman, Yeşilyurt 1, Yeni Karaköy, Yeşilvadi Sitesi, Sirkeli Yeşilova, Ulubatlı Hasan, Yuva, 1, Yeşilyurt Mahallesi, İkipınar, Karaköy ve Güzelyurt Bağlum çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 540, 686/1, 727, 710, 8, 701, 708, 695, Lozan Barışı, 700, 711, 705, 689, 697, 2622, 686, 687, 704, 694, 693, 2621, 702, 2620 ve 699 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Saray Bosna Sitesi, Beşbin, 2437, Koparan 77, Köy İçi, 2607, 2608, 2577, Ihlamur, 2583, 2582, Tulumtaş, 2576, 2573, 2604, Bahşili Yeşil Vadi bağlantı yolu, 2574 ve 2575 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5321, Bozhöyük ve 5322 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2235, 2223 ve Elvan çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan

12 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülay, Yapraklı, 388, Cemal, Ceyhan, Çarşı, Candan ve Gürgen caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Muammer Aksoy, Sülün ve 59 numaralı cadde ile sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

