Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara genelinde bazı bölgelerde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup veriler değişiklik gösterebilir. Arızalar giderildiğinde enerji en kısa sürede yeniden verilecektir.

Şebeke arızası bulunan bölgeler şu şekildedir:

Çayyolu

• 2667 Hukukçu Dostlar Sitesi civarı

• 2699 Sokak civarı

• 2470 Sokak civarı

• 2906 Oyak 4. Sitesi civarı

• 2667 Sokak civarı

• 2575 Sokak civarı

• 2573 Yiğitler Sitesi civarı

• 2667 Deste Sitesi civarı

• 2699 Kardelen Sitesi civarı

• 2660 İş Bankalılar Sitesi civarı

• 2661/1 Sokak civarı

• 2701 Oyak 4. Sitesi civarı

• 2700 Yeni Atılım Sitesi civarı

• Ankara Evleri civarı

• 2654 Yarenler Sitesi civarı

• 2705 Sokak civarı

• 2702 Sokak civarı

• Doğan Taşdelen Caddesi civarı

• 2664 Sokak civarı

• 2659 Sokak civarı

• Bangabandhu Caddesi civarı

• 2573 Sokak civarı

• 2904 Sokak civarı

• 2654 Sokak civarı

• 2699 Sokak civarı

• 1993 Sokak civarı

• 2653 Sokak civarı

Çankaya

• Sedat Simavi Sokak civarı

Yücetepe

• Ordular Sokak civarı

Bahçelievler

• Ordular Sokak civarı

• 57 Sokak civarı

• 56 Sokak civarı

• Mareşal Fevzi Çakmak Sokak civarı

• Prof. Dr. Muammer Aksoy Sokak civarı

• 53 Sokak civarı

• 52 Sokak civarı

• Taşkent Sokak civarı

• 58 Sokak civarı

• 34 Sokak civarı

Mebusevleri

• Mareşal Fevzi Çakmak Sokak civarı

Koru

• 2582 Sokak civarı

• 2575 Sokak civarı

• 2576 Sokak civarı

• Doğan Taşdelen Caddesi civarı

• Ahmet Taner Kışlalı Caddesi civarı

• Ankaralılar Caddesi civarı

• 2558 Arı Sitesi civarı

• 2558 Sokak civarı

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi

• Bangabandhu Caddesi civarı

• 2906 Sokak civarı

• 2904 Altın Terazi Sitesi civarı

• 2904 Sokak civarı

Ümit Mahallesi

• 2904 Sokak civarı

• 2526 Sokak civarı

• 2535 Sokak civarı

• Okullar Sokak civarı

• 2540 Sokak civarı

• 2542 Sokak civarı

• 2543 Sokak civarı

• 2544 Sokak civarı

• 2545 Sokak civarı

• 2546 Sokak civarı

• Ankaralılar Caddesi civarı

• 2467 Sokak civarı

• 2471 Sokak civarı

• 2481 Sokak civarı

• 2482 Sokak civarı

• 2483 Sokak civarı

• 2539 Sokak civarı

• 2480 Sokak civarı

• 2479 Sokak civarı

• 2470 Sokak civarı