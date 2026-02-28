Ankara elektrik kesintisi! 1-2-3 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1-2 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

04.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2026, Bayam Merkez, Yukarı Seki, Alıççık, Yemişenlioğlu, Tekke ve Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 212/4, 212/6, 212/2, 212/5, Şehit Ömer Halisdemir ve 212/7 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYAŞ

03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çiçektepe, 1649., 1609., 1646., 1607, 1601., 1614, 1615, 1616., 1617, 1603, 1620., 1626, 1612., 1618., 1619., 1606, Ahi Mesud, 1601, 1602., 1625., 1705, 1610., 1622., Uluç Ali Paşa, 2436, 4492, 1613, 1609, 1630., 1632, Çimşit, 1633, Yeni Peçenek ve Saraycık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında A Kümesi Ilıca, Çiftlik, Avşar, Ilıca, Güdülyolu, Ertekin, Gazi, Balçiçek, Ayaş Ankara, Uğurçayırı ve 200 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

02.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akçakavak, Adaören ve İncepelit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

01.03.2026 tarihinde saat 07.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ataç 2, Dr. Mediha Eldem, Mithatpaşa ve Yüksel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında belirtilen bölgede elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alacaatlı Mahallesi, 3313/1, 3343, 4773, Alacaatlı, 3309/1, 3312/1, 3313, Turyapı Villaları Sitesi, 3312, 3309, Zümrüt Köyü Sitesi, 3311, 3310, 3308 ve 3307 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 2768/1, 2772, 2771, 2768 ve 2775 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Erol Yaşar Türkalp, Yücel Seçkiner, 1453, Muhsin Yazıcıoğlu, 1436 ve 1434 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Servi, Mahmut Esat Bozkurt, Ziya Gökalp ve Umut bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3359, Alacaatlı Elmalı Mevki, Alacaatlı Mahallesi, 3362, 5034 ve 5036 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Özkoç Sitesi, Altındağ Özkent Sitesi, Altınezgi Sitesi, Çizgikent Sitesi, Altınezgi Konut Yapı Kooperatifi, Kaptan ve Gizem bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

02.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Esence, Tatlısu ve Üçağıl bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1979, 1978, 2072, 1966, 1980, 1983 ve 1977 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03.03.2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Akarçay, Gökırmak, 2054, Tunca, 2051, Sarısu, Dicle, Ulurmak, Sultansuyu, Arda, 2044, 2045 ve Dalaman bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.