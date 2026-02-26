Ankara'da okullar tatil mi? 27 Şubat SON DAKİKA Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Ankara'da 27 Şubat Cuma günü için hava koşulları ve eğitim durumu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle çevre illerde alınan tatil kararlarının ardından başkentteki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre Ankara'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava parçalı ve çok bulutlu olacak, yer yer hafif yağış ihtimali görülecek. Cuma günü sıcaklık en düşük -1, en yüksek 3 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranı yüzde 55 ile 76 arasında değişirken rüzgârın saatte yaklaşık 17 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü sıcaklığın 4 dereceye kadar çıkması beklenirken pazar günü en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık ise 8 derece olacak. Yeni haftanın ilk günlerinde ise hava sıcaklıklarının artarak pazartesi 10, salı günü 12 dereceye ulaşması bekleniyor.

Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 0 ila 1 derece civarında olacağı, hissedilen sıcaklığın ise zaman zaman -4 ila -5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde 1-2 derece aralığında seyredecek sıcaklığın öğle saatlerinde 3 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Gün boyunca rüzgârın ortalama 10-18 kilometre hızla eseceği, zaman zaman 30 kilometreyi aşan hamlelerin görülebileceği belirtiliyor. Nem oranının ise gün içinde yüzde 55 ile 80 arasında değişeceği öngörülüyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ 27 ŞUBAT?

Türkiye genelinde bazı illerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar valilikler tarafından duyuruldu. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde okullar tatil edilirken, Ankara için 27 Şubat Cuma gününü kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda başkentte eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Ankara Valiliği'nden 27 Şubat Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir karar ya da resmi açıklama yapılmadı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği bildirildi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimleri başta olmak üzere birçok ilde eğitime ara verildiği açıklanırken, başkent için benzer bir uygulama bulunmuyor.