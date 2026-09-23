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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamasının ardından Ankara'da 6 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti. Peki, Ankara CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler? Detaylar...

ANKARA CHP’DEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, paylaşımında, "Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından Ankara'daki bazı ilçe belediye başkanları da CHP'den ayrıldıklarını duyurdu. 23 Eylül 2026 itibarıyla CHP'den istifa eden ilçe belediye başkanları arasında Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak yer aldı.

KALecik BELEDİYE BAŞKANI SATILMIŞ KARAKOÇ

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından CHP'den istifa eden belediye başkanları arasında yer aldı.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KASAP

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da Yavaş'ın istifasının ardından CHP'den ayrılan Ankara'daki ilçe belediye başkanlarından biri oldu.

GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DOĞANAY

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ankara'da Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden belediye başkanları arasında bulunuyor.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da CHP'den istifa eden ilçe belediye başkanları arasında yer aldı.

AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI İZZET DEMİRCİOĞLU

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden Ankara'daki belediye başkanlarından biri oldu.

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOÇAK

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da CHP'den istifa eden ilçe belediye başkanları arasına katıldı. Böylece Yavaş'ın ardından Ankara'da CHP'den istifa eden ilçe belediye başkanı sayısı 6 oldu.