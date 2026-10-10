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Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık kimdir sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Sosyal medyadaki popülerliği her geçen gün artan Oyanık’ın gerçek hayatı, memleketi ve “ Ankara Abisi” lakabının nereden geldiği merak konusu oldu. Peki, Yasin Oyanık kaç yaşında, nereli ve neden gündemde? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ANKARA ABİSİ KİMDİR? YASİN OYANIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ankara Abisi kimdir, Yasin Oyanık kaç yaşında, nereli? Sosyal medyada paylaştığı yardım çalışmalarıyla tanınan ve "Ankara Abisi" lakabıyla bilinen Yasin Oyanık, ihtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eliyle geniş kitlelerin takdirini kazandı. Bireysel olarak başladığı iyilik yolculuğunu bir derneğe dönüştüren Oyanık'ın hayatı, mesleği ve yardım faaliyetleri merak ediliyor. İşte Ankara Abisi Yasin Oyanık hakkında bilinenler...

ANKARA ABİSİ KİMDİR?

Sosyal medyada "Ankara Abisi" olarak tanınan kişinin gerçek adı Yasin Oyanık'tır. Ankara'da yaşayan Oyanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarıyla tanınıyor. Yaptığı yardımları sosyal medya hesaplarından paylaşan Oyanık, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren köprü bir isim olarak öne çıkıyor.

YASİN OYANIK KAÇ YAŞINDA?

Yasin Oyanık'ın doğum tarihine ilişkin kendisi tarafından paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Farklı kaynaklarda Oyanık'ın 1979-1980 ya da 1985 doğumlu olduğu yönünde birbirinden farklı bilgiler yer alıyor.

YASİN OYANIK NERELİ?

Yasin Oyanık, uzun yıllardır Ankara'da yaşıyor ve yardım çalışmalarını da bu şehirde sürdürüyor. Oyanık'ın doğduğu yer ve memleketine dair kesin bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

ANKARA ABİSİ LAKABI NEREDEN GELİYOR?

"Ankara Abisi" lakabı, Yasin Oyanık'ın Ankara'da yaşaması ve yardım ettiği insanlara bir ağabey gibi sahip çıkmasından geliyor. Sosyal medyada bu isimle tanınan Oyanık, zamanla bu lakapla özdeşleşti.

YASİN OYANIK'IN MESLEĞİ NE?

Yasin Oyanık, uzun süre Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Bazı kaynaklarda Oyanık'ın burada güvenlik şefi olarak görev yaptığı da belirtiliyor. Oyanık, yardım çalışmalarını uzun süre mesai saatleri dışında kalan zamanlarda sürdürdü.

İYİLİK YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

Yasin Oyanık'ın yardım faaliyetleri, AŞTİ'de çalıştığı döneme dayanıyor. Terminalde evsiz vatandaşların ve yolda kalan insanların yaşadığı zorluklara tanıklık eden Oyanık, bu kişilere bireysel olarak yardım etmeye başladı. Zamanla sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan yardım taleplerini hayırseverlerin desteğiyle karşılamaya çalışan Oyanık, yüzlerce aileye ulaşmayı başardı.

ANKARA ABİSİ İYİLİK DERNEĞİ'Nİ KURDU

Bireysel olarak yürüttüğü yardım çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturmak isteyen Yasin Oyanık, Ankara Abisi İyilik Derneği'ni kurdu. Derneğin başkanlığını Oyanık üstlenirken, başkan yardımcılığı görevini Gül Kürkaya yürüttü. Dernek, hayırseverlerden gelen bağışlarla her yaştan ihtiyaç sahibine destek olmayı amaçlıyor.

DERNEK HANGİ ALANLARDA YARDIM YAPIYOR?

Ankara Abisi İyilik Derneği, gıda ve erzak yardımlarından çocuklara oyuncak desteğine, doğacak bebekler için beşik yardımından üniversite öğrencilerine burs desteğine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri ulaştıran dernek, sosyal medya aracılığıyla hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor.

"ÇİLEK REÇELİ İSTEYEN ÇOCUKLAR VAR"

Yardım çalışmaları sırasında pek çok farklı hikâyeye tanıklık ettiğini anlatan Yasin Oyanık, bazı ailelerin çok küçük isteklerde bulunduğunu dile getirmişti. Oyanık, çocukları için yalnızca çilek reçeli, havuç ya da meyve isteyen ebeveynlerle karşılaştıklarını anlatarak, bu hikâyelerin kendisini derinden etkilediğini ifade etmişti.