Andoni Iraola kimdir? Liverpool'u Kadıköy'e getiren İspanyol teknik direktör

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Bournemouth'u kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasına taşıyan Andoni Iraola, beş ay sonra Liverpool'un kulübesinde İstanbul'a geldi. İspanyol teknik adam, 4 Kasım 2026 akşamı Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan Fenerbahçe maçında takımının başında.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kazanıp Kadıköy'e 9 puanla geldi.

ANDONİ IRAOLA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ NE DEDİ?

Andoni Iraola, maçtan bir gün önce Chobani Stadı'ndaki basın toplantısında Fenerbahçe'nin iyi ve tecrübeli oyuncuları olduğunu, maçın kolay geçmeyeceğini söyledi. "Maça güçlü başlamamız gerekiyor" diyen Iraola, rakibin özgüvenini kırmak için oyunun kontrolünü erken almak istediklerini anlattı.

İspanyol çalıştırıcıya göre 12 puana ulaşmak ilk 8 yarışında önemli. Fenerbahçe'nin teknik direktör değiştirmesine rağmen oyun stilinde büyük bir değişiklik görmediğini, orta sahada rakibe zaman tanırlarsa zorlanacaklarını da söyledi.

Iraola maça Jérémy Jacquet, Trey Nyoni, Rio Ngumoha ve Bradley Barcola'nın da bulunduğu bir ilk 11 ile başladı; Florian Wirtz ve Alexander Isak yedek kulübesinde. Maçın hakemi Fransız Clément Turpin.

ANDONİ IRAOLA KİMDİR?

Andoni Iraola, 4 Haziran 2026'dan bu yana Liverpool'un teknik direktörü olan İspanyol eski futbolcu. Liverpool, Arne Slot'un ayrılmasıyla boşalan göreve son üç sezonunu Bournemouth'ta geçiren Iraola'yı getirdi.

Futbolculuğunda sağ bek oynayan Iraola, kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçirdi. Teknik direktörlüğe Kıbrıs'ta başladı, İspanya'da Mirandés ve Rayo Vallecano'yu çalıştırdıktan sonra 2023'te Premier Lig'e geçti.

ANDONİ IRAOLA KAÇ YAŞINDA?

Andoni Iraola 44 yaşında. 22 Haziran 1982'de doğdu.

ANDONİ IRAOLA NERELİ?

Andoni Iraola, İspanya'nın Bask bölgesinde, Gipuzkoa'ya bağlı Usurbil'de doğdu. Futbolculuk kariyerinin 12 sezonunu da bir Bask kulübü olan Athletic Bilbao'nun A takımında geçirdi.

ANDONİ IRAOLA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Andoni Iraola'nın ilk teknik direktörlük görevi Kıbrıs ekibi AEK Larnaca oldu. 2019-20 sezonunda çalıştırdığı Mirandés'i İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kadar götürdü.

Ardından Rayo Vallecano'nun başına geçti ve takımı 2020-21 sezonunda play-off ile La Liga'ya çıkardı. Madrid ekibinde 2023'e kadar kaldı.

Haziran 2023'te gittiği Bournemouth'ta üç sezon çalıştı. 2025-26 sezonunu Premier Lig'de 6. sırada bitiren takım, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bu, Bournemouth'un tarihindeki ilk Avrupa kupası biletiydi.

ANDONİ IRAOLA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Andoni Iraola, Athletic Bilbao'nun altyapısından yetişti; Basconia ve Bilbao Athletic'te oynadıktan sonra 2003-04 sezonunda A takıma yükseldi. 2014-15 sezonunun sonuna kadar Athletic'te resmi maçlarda 510 kez sahaya çıktı ve 38 gol attı.

2015'te ABD'nin New York City FC takımına transfer oldu ve futbolu orada bıraktı. İspanya A Milli Takımı'nda 2008 ile 2011 arasında 7 maçta forma giydi.