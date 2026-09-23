Amine Cansu Çelik kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne Amine Cansu Çelik hangi partili?

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Son dönemde adı Üsküdar Belediyesi ile gündeme gelen Amine Cansu Çelik hakkında araştırmalar hız kazandı. Arama motorlarında “Amine Cansu Çelik kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği ne?” ve “Amine Cansu Çelik Üsküdar Belediyesi’ndeki görevi ne?” soruları öne çıkarken, Çelik’in eğitim hayatı, mesleği ve belediyedeki görevine ilişkin detaylar merak ediliyor.

AMİNE CANSU ÇELİK KİMDİR?

Amine Cansu Çelik, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mimarlık alanında kariyer yapan Çelik, daha sonra yerel yönetim ve siyaset çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Çelik’in kariyerinde belediye meclis üyeliği önemli bir yer tutarken, farklı dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi bünyesinde görev yaptı.

AMİNE CANSU ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Amine Cansu Çelik’in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Çelik’in yaşı konusunda kesin bir rakam vermek mümkün değil.

Çelik’in özel hayatına ilişkin paylaşılan bilgilere göre evli ve bir çocuk annesi olduğu belirtiliyor.

AMİNE CANSU ÇELİK'İN ASIL MESLEĞİ NE?

Amine Cansu Çelik’in asıl mesleği mimarlık. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Çelik, eğitimini tamamlamasının ardından meslek hayatına mimar olarak başladı.

Daha sonraki süreçte siyasi çalışmalara ağırlık veren Çelik, mimarlık kariyerinin yanı sıra belediyecilik ve yerel yönetim alanında da görevler üstlendi.

AMİNE CANSU ÇELİK'İN SİYASİ KARİYERİ

Çelik’in siyasi hayatındaki ilk dönem AK Parti çatısı altında gerçekleşti. Bu süreçte AK Parti Üsküdar Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Yerel siyaset içerisindeki çalışmalarını sürdüren Çelik, ilerleyen dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Böylece belediye meclislerinde aktif şekilde yer almaya başladı.

AMİNE CANSU ÇELİK CHP'YE NE ZAMAN GEÇTİ?

Amine Cansu Çelik, siyasi kariyerinin ilerleyen döneminde AK Parti’den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP döneminde de yerel yönetim çalışmalarını sürdüren Çelik, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerine seçildi.

Çelik’in siyasi kariyerindeki parti değişikliği ve sonrasında üstlendiği belediye görevleri, yerel yönetim çalışmalarındaki kariyerinin önemli aşamaları arasında yer aldı.

AMİNE CANSU ÇELİK'İN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEKİ GÖREVİ NE?

2024 yerel seçimlerinin ardından Amine Cansu Çelik’in Üsküdar Belediyesi’ndeki görevinde değişikliğe gidildi. Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Çelik ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Yönetimi içerisinde de görev aldı. Böylece belediye meclis üyeliğinin ardından Üsküdar Belediyesi yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş oldu.