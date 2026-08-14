Amedspor maçı ne zaman, Amedspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor ile Erzurumspor arasında oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın detayları da gündeme geldi. İki takımın ligdeki mücadelesini takip etmek isteyen sporseverler, Amedspor maçı ne zaman, Erzurumspor karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Amedspor-Erzurumspor maçına ilişkin merak edilen detaylar...

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de futbol heyecanı devam ederken Amedspor ile Erzurumspor arasında oynanacak mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar, “Amedspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.

Amedspor ile Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri de sporseverler tarafından merak ediliyor. Diyarbakır’da oynanacak mücadele Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

BEIN SPORTS 2 CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE YAYIN BİLGİLERİ

Amedspor-Erzurumspor karşılaşması Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 2, Digiturk platformunda 78. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaralarında zaman içerisinde değişiklik yaşanabileceği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Amedspor ile Erzurumspor arasındaki mücadele 16 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmada iki takım, sahadan galibiyetle ayrılmak ve sezona önemli bir sonuçla devam etmek için mücadele edecek.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Amedspor-Erzurumspor maçının başlama saati belli oldu. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarların yayın öncesinde kanal ve program bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ile Erzurumspor arasındaki karşılaşma Diyarbakır’da oynanacak. Mücadele 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmayı stadyumdan takip edemeyecek olan futbolseverler, maçı Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Amedspor-Erzurumspor maçının yayıncısı Bein Sports 2 olarak belirtiliyor. Bein Sports kanalları ücretli yayın platformu üzerinden izlenebildiği için karşılaşmanın şifresiz yayınlanması beklenmiyor. Maçı ekran başından takip etmek isteyen izleyicilerin kullandıkları platformun güncel abonelik ve yayın seçeneklerini kontrol etmeleri gerekiyor

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Amedspor-Erzurumspor karşılaşması, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak. Diyarbakır’da oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 2 üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Bein Sports 2, Digiturk’te 78. kanalda yer alıyor.