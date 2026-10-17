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Amedspor Konyaspor CANLI İZLE! Amedspor Konyaspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Amedspor Konyaspor CANLI İZLE! Amedspor Konyaspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?
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Amedspor Konyaspor CANLI İZLE! Diyarbakır’da futbol heyecanı yaşanıyor. Amedspor ile Konyaspor’u karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler, maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Amedspor Konyaspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Amedspor Konyaspor şifresiz, donmadan izle!

Amedspor Konyaspor canlı izle! Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Amed SK ile TÜMOSAN Konyaspor, bugün Diyarbakır’da karşı karşıya geliyor. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak mücadele, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın kanalını ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. Peki, Amedspor Konyaspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Amedspor Konyaspor şifresiz izle!

AMEDSPOR KONYASPOR CANLI İZLE!

Amed SK ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Süper Lig karşılaşması, bugün saat 16.00’da başlayacak. Diyarbakır’da oynanacak mücadelede Amed SK, kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Konyaspor ise deplasmanda puan mücadelesi verecek.

AMEDSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed SK ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig’in 8. hafta karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini dikkate alarak karşılaşmayı izleyebilecek.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ozan Ergün olacak.

AMEDSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Amed SK – Konyaspor maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN SPORTS 2 üzerinden takip edebilir. Yayına erişim için kanalın sunduğu yayın seçenekleri ve mevcut abonelik koşulları kontrol edilebilir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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