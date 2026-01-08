Amasya okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Amasya'da okul yok mu (AMASYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Amasya okullar tatil mi, Amasya'da bugün okul var mı soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Kar yağışı ve hava durumu nedeniyle Amasya Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

AMASYA HAVA DURUMU

Amasya'da Saat Saat ve 5 Günlük Hava Durumu: Yağmurdan Kara Geçiş, Soğuk Hava Uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre Amasya'da perşembe günü çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. 15.00'ten itibaren yağmur başlayacak. 15.00–18.00, 18.00–21.00 ve 21.00–24.00 saatleri arasında yağışın aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Cuma günü gece yarısından sabah saatlerine kadar yağmurlu hava etkisini sürdürecek. 24.00–03.00 ve 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 4–5 derece seviyelerinde olacak. Sabah saatlerinde çok bulutlu bir hava beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde yağış yeniden etkili olacak.

Cuma akşam saatlerinden itibaren Amasya'da yağmurun karla karışık yağmura, gece saatlerinde ise kara dönüşmesi bekleniyor. 18.00–21.00 saatleri arasında karla karışık yağmur görülürken, 21.00–24.00 saatleri arasında kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düşecek.

5 Günlük Tahmin: Amasya'da Yağışlı ve Soğuk Hava Sürecek

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Amasya'da 9 Ocak Cuma günü yağmurlu hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 3 ile 9 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

10 Ocak Cumartesi günü rüzgarlı hava etkisini artıracak. Sıcaklıkların gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gün içinde en yüksek sıcaklık 7 derece olacak.

11 Ocak Pazar günü kuvvetli yağmur bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü yağışlı hava devam ederken, 13 Ocak Salı günü Amasya'da kar yağışı görülecek. Salı günü sıcaklıkların 1 ile 2 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, yetkililer buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine karşı vatandaşları uyardı.

AMASYA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.