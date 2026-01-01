Amasya okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Amasya 'da okul yok mu (AMASYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü için Amasya'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Amasya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberini dört gözle bekliyor. Amasya'da hava durumu ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar yapılıyor.

AMASYA HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede haftanın ilk günlerinde soğuk ve yer yer kar yağışlı hava etkili olacak. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıklarda belirgin bir artış bekleniyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -2 derece, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 68–89 arasında değişirken, rüzgârın 6 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -7 ile -2 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 65–80 aralığında ölçülürken, rüzgâr 7 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü hava yine soğuk olacak. Günün en düşük sıcaklığı -9 derece, en yüksek sıcaklığı ise 2 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 40–69 arasında değişirken, rüzgârın hızı 7 km/sa olacak.

04 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Termometreler -1 ile 8 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 51–68 seviyelerinde ölçülürken, rüzgâr 7 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 0 derece, en yüksek sıcaklığı ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 49–70 arasında değişirken, rüzgâr 5 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, özellikle hafta başında don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini, hafta sonuna doğru ise sıcaklık artışıyla birlikte yağışın etkisini kaybedeceğini bildirdi.

2 OCAK CUMA AMASYA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.