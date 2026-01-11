Haberler

Amasya okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Amasya'da yarın okul yok mu (AMASYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Amasya'da okullar tatil mi sorusu 12 Ocak Pazartesi günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle "Amasya'da okul yok mu?" sorusu gündeme gelirken, gözler Amasya Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

12 Ocak Pazartesi Amasya okullar tatil mi, Amasya'da bugün okul var mı soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Kar yağışı ve hava durumu nedeniyle Amasya Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

AMASYA HAVA DURUMU
Amasya'da 5 Günlük Hava Durumu: Soğuk Hava ve Don Uyarısı

Amasya'da 12–16 Ocak tarihleri arasında kış şartları etkisini sürdürüyor. Hafta boyunca soğuk hava, yer yer yağış ve gece saatlerinde don riski öne çıkıyor.

12 Ocak 2025 Pazar

Kent genelinde hava çok bulutlu. Gün içerisinde sıcaklıklar 7–9 derece civarında seyrediyor. Sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkisini artırıyor.

13 Ocak 2025 Pazartesi

Amasya'da hava kapalı ve soğuk. Gündüz sıcaklıkları 5–7 derece aralığında. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Gece saatlerinde don riski artıyor.

14 Ocak 2025 Salı

Bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar düşüş göstererek gündüz 4–6 derece seviyelerine geriliyor. Sabah saatlerinde buzlanma riski dikkat çekiyor.

15 Ocak 2025 Çarşamba

Kentte karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı bekleniyor. Günlük en yüksek sıcaklık 3–5 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebiliyor.

16 Ocak 2025 Perşembe

Hava çok bulutlu ve soğuk. Yağış ihtimali azalırken, düşük sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Don ve buzlanma riski devam ediyor.

Genel Değerlendirme:

Amasya'da hafta boyunca kış koşulları etkili olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

AMASYA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
