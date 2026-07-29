Altınoluk yangın SON DAKİKA! Balıkesir Edremit Altınoluk'ta yangın mı çıktı, son durum nedir?

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Kazdağları'nın eteklerinde öğle saatlerinde başlayan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

ALTINOLUK YANGIN SON DAKİKA!

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının Kazdağları'nın eteklerinde başladığı bildirildi.

Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye orman ekipleri ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale çalışmalarına yalnızca resmi ekipler değil, bölge sakinleri de tankerleriyle destek verdi. Yangına havadan müdahalenin de başladığı belirtilirken, söndürme çalışmaları eş zamanlı olarak karadan ve havadan sürdürülüyor.

Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanın körfezin birçok noktasından görüldüğü ifade edildi.

BALIKESİR EDREMİT ALTINOLUK'TA YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Yangının Kazdağları'nın eteklerinde öğle saatlerinde başladığı belirtilirken, sıcak hava ile rüzgarın etkisi alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. Olayın ardından orman teşkilatı ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına çevrede yaşayan vatandaşlar da tankerleriyle destek verirken, havadan müdahale de başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

ALTINOLUK SON DURUM NEDİR?

Altınoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangınına yönelik müdahale sürüyor.

Bölgede görev yapan orman ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ve destek veren vatandaşlar, yangının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Havadan ve karadan yürütülen müdahale devam ederken, yangından yükselen dumanların körfezin birçok noktasından görülebildiği bildirildi.

Yetkili ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız devam ediyor. Metinde yer alan bilgiler doğrultusunda, yangının çıkış nedenine veya müdahalenin sonucuna ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmış değil.