Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Altın piyasasında 25 Kasım 2026 Çarşamba günü aşağı yönlü hareket öne çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımına ilişkin açıklamaları, teknoloji hisselerindeki kayıplar ve ABD'nin yeni gümrük vergisi hazırlıkları değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı. Gram altın güne 5 bin 780 TL, ons altın ise 3 bin 515 dolar seviyesinden başlarken yatırımcılar, düşüşün nedenlerini ve fiyatların bundan sonraki seyrini araştırmaya başladı. Peki, altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi, alım zamanı mı? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede küresel piyasalarda etkili olan üç gelişme öne çıkıyor. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, teknoloji hisselerinde yaşanan kayıplar ve ABD'nin gümrük vergilerine yönelik yeni düzenleme hazırlıkları, değerli metallerde satış baskısını artırdı.

Altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olan bu gelişmeler, yatırımcıların küresel ekonomik görünümü ve ABD'nin para politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD Merkez Bankası yetkililerinin sıkı para politikasını destekleyen açıklamaları, piyasalarda faiz artırımına yönelik beklentileri yeniden gündeme getirdi. Aralık ayında yeni bir faiz artırımına gidilebileceği yönündeki değerlendirmeler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Faiz oranlarına ilişkin beklentilerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini etkileyebiliyor. Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımların, altın fiyatlarının seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ KAYIPLAR ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin artan kaygılar, teknoloji şirketlerinin hisselerinde satışları beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilik ve likidite sıkışıklığı, değerli metaller üzerinde de olumsuz etki yarattı.

Teknoloji hisselerinde görülen kayıpların piyasalardaki genel satış eğilimini güçlendirmesi, altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin nedenleri arasında gösteriliyor.

ABD'NİN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ HAZIRLIĞI ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Trump yönetiminin, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin yerine yeni düzenlemeler hazırlaması, küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı. Söz konusu hazırlıkların ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki olası etkileri yakından takip ediliyor.

Gümrük vergilerine ilişkin gelişmelerin yarattığı belirsizlik, Fed'in faiz politikası ve teknoloji hisselerindeki kayıplarla birlikte altın piyasasındaki dalgalanmayı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

25 KASIM 2026 GRAM ALTIN VE ONS ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında 25 Kasım Çarşamba günü aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Gram altın güne 5 bin 780 TL seviyesinden, ons altın ise 3 bin 515 dolar seviyesinden başladı.

Gün içinde paylaşılan Kapalıçarşı verilerine göre altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:

25 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

- Alış: 5.919,55 TL

- Satış: 6.031,30 TL

ÇEYREK ALTIN

- Alış: 9.761,00 TL

- Satış: 10.011,00 TL

YARIM ALTIN

- Alış: 19.522,00 TL

- Satış: 20.022,00 TL

TAM ALTIN

- Alış: 38.908,00 TL

- Satış: 39.968,00 TL

22 AYAR ALTIN

- Alış: 5.411,61 TL

- Satış: 5.626,57 TL

ATA ALTIN

- Alış: 39.801,00 TL

- Satış: 40.496,00 TL

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının düşüşünü sürdürüp sürdürmeyeceği, öncelikle Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilere ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak. Aralık ayında olası faiz artırımına yönelik beklentiler, teknoloji hisselerindeki dalgalanma ve ABD'nin gümrük vergisi hazırlıkları altın piyasasının yönünü etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Bu nedenle altın fiyatlarının gelecekteki seyrine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalar ve küresel piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların takip edeceği başlıca göstergeler olacak.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın fiyatlarındaki gerileme, alım yapmayı düşünen yatırımcıların gündemine geldi. Ancak fiyatların düşmüş olması, tek başına alım için doğru zamanın geldiği anlamına gelmiyor. Altın piyasasında kısa vadeli yönü belirleyebilecek Fed kararları, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler yakından izleniyor.

Yatırım kararı verirken yalnızca günlük fiyat hareketlerine değil, kişinin vade beklentisine ve risk durumuna da dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle mevcut düşüşün ardından altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, piyasadaki gelişmelerle birlikte değerlendiriliyor.

Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.