Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

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Altın fiyatlarında ABD ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sert düşüş yaşandı. Önceki işlem seansında ons başına 4 bin 150 dolar seviyesine yaklaşan altın, kâr satışları ve ABD TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yüzde 2'yi aşan kayıp yaşadı. Fed'in aralık ayındaki faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler de değerli metalin seyrinde etkili oluyor. Peki, altın neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? İşte 10 Kasım 2026 Salı günü ons ve gram altındaki son durum...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, önceki işlem seansında yaşanan güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle geriledi. Ons altın, önceki seansta 4 bin 150 dolar sınırına yaklaşırken, ABD ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla kayıplarını artırdı.

Günün işlemlerinde ons altın yüzde 2,1 düşüşle 4 bin 54 dolar seviyesinde işlem gördü. Küresel piyasalardaki ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki gelişmelerin etkisiyle yurt içinde gram altın 6 bin 543 TL seviyesine geriledi.

Altındaki düşüşte öne çıkan gelişmeler arasında kâr satışları, ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risklerdeki değişim bulunuyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, ABD'deki ekonomik gelişmeler ve Fed'in para politikası beklentileriyle yakından ilişkili olacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, altın piyasasındaki dalgalanmaları değerlendirirken henüz kesin bir piyasa trendinden söz etmek için erken olduğunu belirtti. Önümüzdeki iki aylık dönemin önemli gelişmelere sahne olabileceğine işaret eden Atalay, yeni seçilen Kongre üyelerinin ocak ayında göreve başlayacağını hatırlattı.

Atalay, bu geçiş sürecinde iki farklı senaryonun gündeme gelebileceğini ifade etti. Düşüş senaryosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik operasyonları yeniden başlatması ve aralık ayında Fed'in faiz artırması ihtimallerini birlikte değerlendirdi.

Atalay, bu iki gelişmenin aynı dönemde gerçekleşmesi halinde uluslararası altın fiyatlarında ons başına 3 bin 200 dolara, gram altında ise 5 bin 500 TL seviyesine kadar geri çekilme görülebileceğini öngördü. Bu seviyeler, Atalay'ın paylaştığı olası senaryoya ilişkin tahminler olarak değerlendiriliyor.

ALTIN FİYATLARINDA KÂR SATIŞLARI VE TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında görülen yüzde 1'i aşan yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda İran'a yönelik olası yeni askeri adımları ertelediğini açıklaması da piyasalardaki jeopolitik risk algısını etkiledi. Söz konusu açıklamayla birlikte bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi.

ABD TÜFE VERİLERİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

ABD ekim ayı enflasyon verileri, altın fiyatlarındaki düşüşün öne çıkan nedenleri arasında yer aldı. Açıklanan verilere göre ekim ayında aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE'deki aylık artış ise yüzde 0,3 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon için piyasa beklentisi yüzde 0,2 düzeyindeydi.

Her iki göstergenin de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerde enflasyonun önemini yeniden artırdı. Verilerin ardından ons altındaki düşüş yüzde 2'yi aştı.

FED'İN ARALIK AYI POLİTİKASI VE ENFLASYON BASKISI

Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönü açısından takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonun merkez bankası için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği ihtimali de fiyatlanıyor. Faizlerin yüksek seviyelerde kalması veya artırılması beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay da altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken Fed'in 2027 yılında faiz artırmak yerine ekonomik büyümedeki olası zayıflamaya karşı faiz indirimine gidebileceği beklentisine dikkat çekti. Atalay, bu beklentilerin seçim sonrası altın fiyatlarında yaşanan yükselişte etkili olduğunu ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYLIK SÜREÇTE İKİ FARKLI SENARYO

Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, piyasalarda henüz kesin bir yön oluşmadığını belirterek önümüzdeki iki aylık dönemin önemine dikkat çekti. Yeni seçilen Kongre üyelerinin ocak ayında göreve başlayacak olmasının da bu süreçte takip edileceğini ifade etti.

Atalay'ın değerlendirmesinde öne çıkan düşüş senaryosuna göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik operasyonları yeniden başlatması ve Fed'in aralık ayında faiz artırması halinde altın fiyatlarında daha sert geri çekilme yaşanabilir.

Bu ihtimallerin birlikte gerçekleşmesi durumunda ons altının 3 bin 200 dolara, gram altının ise 5 bin 500 TL seviyesine kadar gerileyebileceğini öngören Atalay, bu değerlendirmeyi önümüzdeki iki aylık döneme ilişkin olası senaryolardan biri olarak paylaştı.

10 KASIM 2026 GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATI

10 Kasım 2026 Salı günü altın piyasasında yaşanan düşüşle birlikte ons altın 4 bin 54 dolar, gram altın ise 6 bin 543 TL seviyesinde işlem gördü.

Günün paylaşılan fiyat verilerine göre:

Ons altın: 4.054 dolar

Gram altın: 6.543,49 TL

Gram altının günlük değişimi: Yüzde 2,07 düşüş

Gram altındaki değişim: 138,29 TL düşüş

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte ABD enflasyon verileri, Fed'in aralık ayındaki faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.