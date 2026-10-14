Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

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ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Veri öncesinde 6 bin 600 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 500 lira seviyelerine kadar düştü. Enflasyonun yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerine çıkması, altın piyasasındaki hareketliliği beraberinde getirdi. Peki, altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 14 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki düşüşte, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan eylül ayı tüketici enflasyonu verileri etkili oldu. Verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Ağustos ayında yüzde 0,4 olan aylık enflasyonun hız kazanması dikkat çekti.

Yıllık enflasyon ise eylülde yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Ağustos ayında yüzde 3,4 olarak açıklanan yıllık TÜFE, böylece piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Reuters tarafından düzenlenen ankette ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olacağını öngörmüştü. Aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın piyasasında düşüş görüldü. Veri öncesinde 6 bin 600 lira seviyelerinde bulunan gram altın, açıklama sonrasında 6 bin 500 lira seviyelerine kadar geriledi.

ABD'de enerji fiyatlarındaki artış da enflasyon verilerinde öne çıkan unsurlardan biri oldu. Benzin fiyatları aylık bazda yüzde 9,1 yükselirken enerji endeksi yüzde 5,2 artış gösterdi. Benzin fiyatlarındaki yükseliş, genel TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının düşüşünü sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin mevcut veriler kapsamında öne çıkan gelişme, ABD'nin eylül ayı enflasyon rakamları oldu. Yıllık TÜFE'nin yüzde 3,7'ye yükselmesi ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,6'yı aşması, verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında gerilemeyle sonuçlandı.

Eylül ayında enerji endeksi yıllık bazda yüzde 20,4 artarken benzin fiyatlarındaki yıllık yükseliş yüzde 34,2'ye ulaştı. Aylık bazda benzin fiyatları yüzde 9,1, enerji endeksi ise yüzde 5,2 yükseldi. Elektrik fiyatları aynı dönemde yüzde 0,2 artarken doğal gaz fiyatları yüzde 0,3 geriledi.

Açıklanan veriler sonrasında gram altının 6 bin 600 liradan 6 bin 500 lira seviyelerine gerilemesi, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasada yaşanan fiyat hareketini ortaya koydu. Ancak paylaşılan veriler, altın fiyatlarının bundan sonraki süreçte düşmeye devam edip etmeyeceğini kesin olarak belirlemek için yeterli değil.

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.