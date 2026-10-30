Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 30 Ekim bugün altın neden düştü?

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Altın fiyatlarında 30 Ekim Cuma günü aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında düşüş yaşanırken, yatırımcıların gözü fiyatlardaki hareketliliğin nedenine çevrildi. Piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler öne çıkıyor. Peki, Altın neden düşüyor? 30 Ekim bugün altın neden düştü? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri arasında ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler, enflasyonun yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi öne çıkıyor.

Reuters'ın aktardığına göre ons altın 30 Ekim'de yüzde 1,6 gerileyerek 3.956,09 dolar seviyesine indi ve yaklaşık dört ayın en düşük seviyesini gördü. Piyasalarda, ABD ekonomisinin güçlü görünümünü koruması ve enflasyonun hızlanması nedeniyle Fed'in Aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlendi.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Fed, bu hafta politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Ancak ABD'de açıklanan veriler, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,4 büyürken, Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesi eylülde yüzde 3,6'ya yükseldi. Bu gelişmeler, piyasalarda Aralık ayında faiz artışı ihtimalinin yeniden güçlenmesine neden oldu.

Faizlerin yüksek kalması veya yeniden artırılması, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle Fed'e ilişkin şahin beklentiler, ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD ENFLASYONU ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

ABD'de enflasyonun hızlanması, Fed'in para politikasını gevşetmek yerine daha sıkı bir tutum benimseyebileceği beklentisini artırdı. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceğine yönelik değerlendirmeler de piyasaların odağında.

Reuters'a göre Fed ve Avrupa Merkez Bankası bu hafta faizleri değiştirmedi ancak enflasyon risklerinin devam ettiğine dikkat çekti.

30 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

30 Ekim saat 16.00 itibarıyla verilen fiyatlara göre gram altın 6.350,51 TL alış, 6.351,41 TL satış seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde -1,64 olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.313 TL alış, 10.396 TL satış seviyesinden işlem görürken günlük değişim yüzde -2,02 oldu.

Ons altın ise 3.943,87 dolar alış ve 3.944,51 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük düşüş yüzde 1,92 seviyesinde.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının yönünde önümüzdeki dönemde başta Fed'in faiz politikası, ABD enflasyon ve büyüme verileri ile dolar ve tahvil getirilerindeki hareketler etkili olacak. Özellikle Aralık ayındaki Fed toplantısına ilişkin beklentilerin altın piyasasının seyri açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte altın fiyatlarının kısa vadeli yönüne ilişkin kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Piyasalarda faiz beklentilerindeki değişimler ve küresel riskler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.