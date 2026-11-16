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Altın fiyatları, ABD'den gelen enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başladı. 16 Kasım 2026 Pazartesi günü spot altının ons fiyatı yüzde 1 gerileyerek 3 bin 836 dolar seviyesinde işlem gördü. Geçen hafta toplam yüzde 4,5 değer kaybeden altın, yurt içinde de gram fiyatındaki düşüşle yatırımcıların gündemine geldi. Peki, Altın neden düşüyor? Altın fiyatları daha da düşer mi, yükselecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri arasında ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin sıkılaşma beklentileri yer alıyor.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öngörüleri aşması, faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği endişesini artırdı. Bu beklenti, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talep üzerinde baskı oluşturdu.

Yüksek faiz ortamında yatırımcıların faiz getirisi sağlayan alternatiflere yönelme ihtimali artarken, altın tutmanın fırsat maliyeti de yükseliyor. Bu gelişmeler, değerli metalin fiyatındaki gerilemede etkili oluyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar, faizlerin yüksek kalabileceği ve yeni bir faiz artışının gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun hâlâ arzu edilen seviyelerin üzerinde seyrettiğini belirterek fiyat baskılarının kontrol altına alınması için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da para politikası kararlarını doğrudan enflasyon verilerine göre şekillendirdiklerini ifade ederek sıkı para politikası mesajı verdi.

Para piyasalarında Aralık ayındaki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapılmasına yönelik beklenti yüzde 92 seviyesine ulaştı. Faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının daha fazla düşüp düşmeyeceği, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed'in para politikası kararlarına bağlı olacak. Özellikle ABD enflasyonundaki seyir ve faiz artışı beklentileri, değerli metalin fiyatlamasında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesi veya faiz artışına gitmesi halinde altının faiz getirisi bulunmayan bir yatırım aracı olarak talep açısından baskıyla karşılaşması mümkün. Ancak faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, altın fiyatlarında farklı bir yön oluşmasına neden olabilir.

Bu nedenle mevcut gelişmeler altın üzerindeki aşağı yönlü baskıya işaret etse de fiyatların hangi seviyeye kadar gerileyeceğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği konusunda piyasalar, Fed'in vereceği para politikası mesajlarını ve ABD'den gelecek ekonomik verileri takip ediyor.

Enflasyonun seyrinde yaşanabilecek değişimler ve Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi, altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir. Faiz artışı beklentisinin zayıflaması altın üzerindeki baskının azalmasına zemin hazırlayabilir. Buna karşılık sıkı para politikası beklentilerinin güçlenmesi, fiyatlardaki düşüş eğilimini destekleyebilir.

PİYASALARIN GÖZÜ KEVİN WARSH'IN AÇIKLAMALARINDA

Küresel piyasalarda yatırımcıların takip ettiği başlıklardan biri de Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı konuşma oldu. Warsh'ın para politikasına ilişkin değerlendirmelerinin, faiz beklentileri ve altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek mesajlar içermesi bekleniyor.

Öte yandan çarşamba günü açıklanacak ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da piyasaların gündeminde bulunuyor. Tutanaklarda Fed yetkililerinin enflasyon, faiz politikası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek.

16 KASIM 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

16 Kasım 2026 Pazartesi günü altın piyasasında düşüş eğilimi öne çıktı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1 gerileyerek 3 bin 836 dolar seviyesinde işlem gördü. Geçen hafta toplam yüzde 4,5 değer kaybeden ons altındaki gerileme, iç piyasadaki gram altın fiyatına da yansıdı.

Gram altın gün içinde yaklaşık 6 bin 216 TL seviyelerinde işlem görürken, ons gümüşteki kayıp yüzde 3,5'i aştı. Altın ve gümüş piyasalarında yatırımcılar, ABD'den gelecek ekonomik veriler ile Fed'in faiz politikasına ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Altın fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.