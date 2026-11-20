Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ocak 2026'da ons başına 5 bin 600 dolar seviyesini test ederek tarihi zirvesine ulaşan altın, kasım ayında 3 bin 700 dolar seviyelerine kadar çekildi. Gram altın da 19 Kasım itibarıyla 2026 yılında ilk kez 6 bin TL seviyesinin altını gördü. Peki, altın neden düştü? Altın düşmeye devam edecek mi, yeniden yükselecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemede küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler etkili oldu. Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini yükseltmesi, küresel enflasyona ilişkin endişeleri artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkisi, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına yönelik şahin açıklamaları da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Faiz beklentilerinin yükselmesiyle ABD tahvil getirileri artarken dolar endeksinde de güçlenme görüldü. Doların değer kazanması ve tahvil getirilerindeki yükseliş, altın ve gümüş gibi değerli metallerde satış baskısını artırdı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin sınırlı olmasının petrol fiyatlarını yükselttiğini belirtti. Ergezen, petrol fiyatlarındaki artışın faizler ve dolar endeksi üzerinde yukarı yönlü etki oluşturduğunu, güçlü doların ise altın ve gümüş fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Commerzbank Kıdemli Emtia Analisti Carsten Fritsch de ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesinin değerli metallerdeki düşüşte etkili olduğunu belirtti. Fritsch'e göre ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin faiz politikalarına ilişkin açıklamaları, faiz artışı beklentilerini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının seyrinde Fed'in para politikası, ABD'den gelecek enflasyon verileri, dolar endeksi ve tahvil getirileri belirleyici olmaya devam ediyor. Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi ve doların değer kazanması altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Buna karşılık söz konusu beklentilerin zayıflaması, doların gerilemesi ve piyasa koşullarının değişmesi altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir.

Paylaşılan uzman değerlendirmelerinde, özellikle enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden değerli metalleri etkilediği vurgulanıyor. Bu nedenle altının kısa ve orta vadeli seyrinde Fed yetkililerinin açıklamaları ile ekonomik veriler yakından takip ediliyor.

ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek. Fed'in faiz politikası, ABD tahvil getirileri, dolar endeksi ve Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

Faiz artışı beklentilerinin azalması ve doların zayıflaması altın fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletebilecek gelişmeler arasında bulunuyor. Buna karşılık enflasyon endişelerinin sürmesi ve faiz beklentilerinin güçlenmesi değerli metallerdeki satış baskısının devam etmesine neden olabilir.

ONS ALTIN 3 BİN 700 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

2026 yılına 4 bin 313 dolar seviyesinden başlayan ons altın, ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek tarihi zirvesini gördü. Ocak ayını yüzde 12,4 yükselişle 4 bin 849 dolardan tamamlayan altın, şubat ayında da yüzde 8,5 değer kazandı.

ABD ile İran arasındaki gelişmelerin ardından mart ayında düşüşe geçen ons altın, ayı yüzde 11,32 kayıpla kapattı. Bu gerileme, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Altın, yılın ilk yarısını da yüzde 7,1 değer kaybıyla tamamladı.

Temmuz ayında yüzde 1, ağustosta ise yüzde 10 yükselen ons altın, eylül ayında yüzde 6,6 gerileyerek 4 bin 157 dolara indi. Ekim ayını da yüzde 6,8 kayıpla 3 bin 876 dolardan tamamladı.

Kasım ayında düşüşünü sürdüren ons altın, 19 Kasım'da 3 bin 757,5 doları görerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 700 dolar düzeyinde işlem gördü.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'NİN ALTINA GERİLEDİ

Küresel piyasalarda ons altındaki düşüş, yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasada 1 Mart 2026 tarihinde 8 bin TL seviyesinin üzerine çıkan gram altın, yıl boyunca 6 bin TL'nin üzerinde işlem gördü.

Ancak 19 Kasım 2026 tarihinde yaşanan geri çekilmeyle gram altın, 2026 yılı içerisinde ilk kez 6 bin TL seviyesinin altına indi. Gün içinde 5 bin 979 TL'yi gören gram altın, böylece yılın önemli fiyat eşiklerinden birinin altına gerilemiş oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA SERT GERİLEME YAŞANDI

Altındaki düşüşe benzer bir seyir gümüş piyasasında da görüldü. Yıla 71 dolar seviyesinden başlayan ons gümüş, ocak ayında 121,7 dolara yükselerek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 17,3, şubat ayını ise yüzde 12,6 yükselişle tamamladı.

Mart ayında Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yüzde 19,9 değer kaybeden gümüş, nisanda da yüzde 1,9 geriledi. Mayıs ayında yüzde 2,2 yükselmesine rağmen haziran ayında yüzde 22 düşerek 58,7 dolara indi. Böylece yılın ilk yarısını yüzde 17,3 kayıpla tamamladı.

Temmuz ve eylül aylarında da dalgalı bir seyir izleyen ons gümüş, ekim ayını yüzde 18,8 düşüşle 49,1 dolardan kapattı. Kasım ayında 45,6 dolara kadar gerileyen gümüş, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gümüşün ons fiyatı, ekim ayının sonuna kıyasla yüzde 6,8 değer kaybetti.

Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.