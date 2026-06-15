Altı Üstü İstanbul oyuncuları ve karakterleri kimler?

Usta oyuncularla genç yetenekleri harika bir sinerjiyle bir araya getiren NTC Medya imzalı dizi, karakter odaklı senaryosuyla seyirciden tam not aldı. Her bir karakterin geçmişindeki sırlar ve mahalle kültürünün sıcaklığı izleyiciyi içine çekerken, internet sitelerinde "Altı Üstü İstanbul tam kadrosunda kimler var, başrolleri kimler paylaşıyor?" sorguları hız kazandı. Güç, aşk, ihanet ve umut ekseninde şekillenen bu iddialı yapımın öne çıkan isimlerini, merak edilen tüm oyuncu kadrosunu ve hayat verdikleri karakterlerin detaylı haritasını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ?

• Feyyaz Duman - Tarık Dirlik

• Nehir Erdoğan - Zehra Cankaya

• İlker Aksum - Bayram Cankaya

• Rahimcan Kapkap - Emir Cankaya

• Elçin Zehra İrem - Naz Başer

• Kaan Çakır - Galip Sultan

• Yüsra Geyik - Nihal Cankaya

• Öykü Gürman - Fahriye Toprak

• Berk Ali Çatal - Uzay Sultan

• Cem Söküt - Şeker İbo / İbrahim Koç

• Sacide Taşaner - Pamuk Cankaya

• Sena Mia Kalıp - Melek Toprak

• Doğancan Sarıkaya - Hasan Koru

• Kaan Akkaya - Sado / Sadullah Yalçın

• Efe Can Taşdelen - Mert Aksoy

FEYYAZ DUMAN – TARIK DİRLİK

Yetimhanede büyüyen Tarık, oğlunu trajik bir kazada kaybettikten sonra, bu olaya sebep olduğu gerekçesiyle karısı ve kızı tarafından terk edilir. Futbol kulübündeki çocuklara umut dağıtarak kendi yaralarını sarmaya çalışırken, hiç beklemediği bir anda bulduğu dert ortağıyla yeniden hayata tutunur.

NEHİR ERDOĞAN – ZEHRA CANKAYA

Evlat acısıyla yüreği kavrulmuş, ailesini ayakta tutmaya çalışan emektar bir annedir. Kocasının hırsları yüzünden sarsılan dünyasını toparlamaya çalışırken, sessiz bir dert ortağı sayesinde acılarıyla yüzleşme ve yeniden ayağa kalkma cesareti bulur.

İLKER AKSUM – BAYRAM CANKAYA

Futbolculuk hayalleri yarım kalmış, mahallede kebapçılıkla geçinmeye çalışan kurnaz ve hırslı bir adamdır. Kendi yarım kalan hikayesini yetenekli oğlu üzerinden tamamlamaya çalışırken, bu uğurda yaşanan acı trajediyi bile kendi lehine çevirmekten çekinmez.

RAHİMCAN KAPKAP – EMİR CANKAYA

Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.

ELÇİN ZEHRA İREM – NAZ BAŞER

Tüm hayatının geçmişteki büyük bir yalana dayandığından habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli ve fedakar bir genç kızdır. Toksik ilişkisinden uzaklaşıp sahici bir aşka çekildikçe, kendisine en zıt sandığı rakibinin aslında onu gerçek köklerine götürecek kilit isim olduğunu keşfedecektir.

KAAN ÇAKIR – GALİP SULTAN

Eski futbolcu, hırslı, zengin ve acımasız kulüp başkanıdır. Oğlunu hastalıklı bir baskıyla şekillendirmeye çalışıp geçmişin kirli izlerini silerken, kendisinden yaşça küçük bir kadınla yaşadığı yasak aşk yüzünden hayatındaki tüm dengeler değişir.

YÜSRA GEYİK – NİHAL CANKAYA

Ailenin tüm yükünü omuzlayan, sevgisiyle mantığı arasında sıkışıp kalmış genç bir abladır. Geçmişte yaptığı hatalı bir seçimin bedelini öderken, hayatına giren güçlü ve tehlikeli bir adamla bambaşka bir girdabın içine çekilir.

ÖYKÜ GÜRMAN – FAHRİYE TOPRAK

Geçmişinde büyük acılar çekmiş, kızı için pavyonlarda şarkı söyleyerek ayakta kalmaya çalışan fedakar bir annedir. Yıllar önce vermek zorunda kaldığı geri dönülmez büyük bir kararın bedeli bir anda karşısına çıkınca hayatı altüst olacaktır.

BERK ALİ ÇATAL – UZAY SULTAN

Zenginlik ve gücün içine doğmuş ancak otoriter babasının gölgesinde kalmış zorba bir gençtir. Babasının beklentileri altında ezilirken sebep olduğu o korkunç olayın ağırlığını taşır. Sahip olduklarını kaybetme korkusu onu tehlikeli oyunların başrolü yapar.

CEM SÖKÜT – ŞEKER İBO / İBRAHİM KOÇ

Sokağın kurallarıyla büyümüş, ıslah olmaz ama vicdanlı bir mahalle hırsızıdır. Tek dürüst duygusu olan imkansız aşkı onu tamamen düzlüğe çıkarmaya yetmese de, sevdikleri için gözünü karartıp ateşe atlamaktan asla çekinmez.

SACİDE TAŞANER – PAMUK CANKAYA

Geleneklerine bağlı, ailenin acılarından ziyade kendi rahatını ve çıkarlarını her şeyden üstün tutan fırsatçı babaannedir. Bütün umutlarını yetenekli torununun onlara getireceği zenginlik ve konforlu hayata bağlamıştır.

SENA MİA KALIP – MELEK TOPRAK

Yoksulluktan ve şarkıcı annesinin geçmişinden utanan, gözü yükseklerde hırslı bir genç kızdır. Zengin olma arzusu onu çocukluk aşkından uzaklaştırıp, ait olmadığı tehlikeli ve lüks bir dünyanın içine çeker. Bu ışıltılı dünyada en büyük rakibiyle hayatının en karanlık bir sırrını paylaştığından henüz habersizdir.

DOĞANCAN SARIKAYA – HASAN KORU

Ailesini erken yaşta kaybedip büyükanne ve büyükbabasıyla büyümüş, sokağın kurallarına göre şekillenmiş, kıskanç ve hırslı bir gençtir. En yakın arkadaşıyla aynı kıza aşık olmanın ağırlığını sessizce taşırken, futbol hayallerini çalan büyük bir haksızlık onu karanlık bir intikam arayışına iter.

KAAN AKKAYA – SADO / SADULLAH YALÇIN

Neşeli ve konuşkan tavırlarıyla tanınan Sado, bu enerjisini alkolik babasının yaşattığı aile içi şiddeti gizlemek için bir maske olarak kullanır. Futboldaki yeteneğini annesini sefaletten kurtarmak için tek şansı olarak görür.

EFE CAN TAŞDELEN – MERT AKSOY

Cinayetten hapiste olan babasının yarattığı utancı sessizliğiyle örten, kendi halinde bir gençtir. Sadece futbol sahasındayken özgürleşip konuşabildiğini hisseden Mert, içindeki kırgın çocuğu futbol ve mahalledeki dostları sayesinde ayağa kaldırmaya çalışır.