Altı Üstü İstanbul CANLI izleme linki var mı, ATV Altı Üstü İstanbul . bölüm nereden izlenir?

NTC Medya imzalı güçlü senaryosu ve Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi usta isimlerin yer aldığı dev kadrosuyla sezona damga vuran dizi, sosyal medyada da her yayın günü trend listelerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçırdıkları sahneleri donmadan, yüksek çözünürlükte izlemek isteyen dizi severler, internette "ATV Altı Üstü İstanbul nereden izlenir, resmi ve güvenli izleme kanalları nelerdir?" sorgularını gerçekleştiriyor. İstanbul'un altı ile üstü arasındaki o keskin uçurumu gözler önüne seren bu iddialı yapımın en güncel, kesintisiz ve güvenli canlı yayın linkleri ile kaçıranlar için tekrar izleme seçeneklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı dizi, modern şehir hayatının acımasız gerçekleri ile kenar mahallede filizlenen umut dolu bir mücadeleyi odağına alıyor. İstanbul'un kimsenin uğramadığı, kendi halindeki yoksul semti Ziyankâr Mahallesi'nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, futbolda yükselecekleri o büyük final maçıyla değişmek üzeredir.

Ancak sefaletten kurtulma hayali kuran bu gençlerin yolu, şehrin bambaşka ve lüks bir yüzünde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi gençlerle kesişir. Kahkahaların ve hayallerin ardında yaşanacak sarsıcı bir trajedi, hem mahallenin dengesini altüst edecek hem de Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösterecektir. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım, güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir varoluş savaşı sunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ZİYANKÂR MAHALLESİ NEREDE?

Dizinin en çok merak edilen yönlerinden biri de çekim mekanları oldu. Hikayenin kalbinin attığı, dizideki adıyla Ziyankâr Mahallesi, gerçekte İstanbul'un haritasında yer alan resmi bir mahalle değildir; dizi için kurgulanmış bir semttir.

Dizinin çekimleri, İstanbul'un kendine has dokusunu ve tarihi geçmişini korumayı başarmış Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi farklı tarihi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Kenar mahalle sahneleri için İstanbul'un eski sokakları tercih edilirken, zengin ve elit karakterlerin hayatı için ise kentin modern ve lüks semtlerindeki mekanlar ile yalılardan yararlanılıyor.