Altı Üstü İstanbul 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanının, 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de başlayacak 22. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Fragman, ATV'nin resmi internet sitesi ve resmi hesapları üzerinden izleyicilerle paylaşılacak. Altı Üstü İstanbul 23. bölüm fragmanı, son bölüm özeti, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve oyuncu kadrosu haberimizde.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Altı Üstü İstanbul 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanları genellikle mevcut bölümün yayını tamamlandıktan sonra izleyiciyle buluşuyor. Bu nedenle 23. bölüm fragmanının, bu akşam ekrana gelecek 22. bölümün bitiminde yayınlanması bekleniyor.

Fragman yayınlandığında ATV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın resmi dijital hesaplarından izlenebilecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul her pazartesi saat 20.00'de ATV'de yayınlanıyor. Dizinin 22. bölümü 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayın akışında bir değişiklik olmaması halinde 23. bölümün 30 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21. bölümde Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını içinden çıkılması zor bir duruma soktu. Hasan'ı yeniden cezaevine göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe saydı. Emir ise kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le birlikte harekete geçti; kızlar da bu plana destek verdi. Fakat Uzay'ın hırsı, her adımda işleri daha da karmaşık hale getirdi.

Bayram'ın yıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkmak üzereyken Galip de kendi intikam planını devreye soktu. Emir arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken kızlar, erkeklerden habersiz ayrı bir plan kurdu. Beklenmedik bir yardım eli dengeleri değiştirse de herkesin kendi hesabını görmeye çalışması peş peşe felaketleri beraberinde getirdi. Rami hayati tehlike atlatırken Hasan ile Uzay için zaman daraldı. Bölüm, Emir'in hayatını kökten değiştirecek bir gerçeğe her zamankinden yakın olduğu sahnelerle sona erdi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 22. BÖLÜMDE NELER OK?

22. bölüme Uzay'ın yaralanmasının yarattığı kaosla giriliyor. Hasan ölümle burun buruna gelirken Uzay, tüm bencilliğine rağmen kaçmayı başaramıyor. Uzay'dan hesap sormaya hazırlanan Emir ve arkadaşları ise beklemedikleri bir engelle karşılaşıyor. İzledikleri görüntülerin ardından ne çiftler için ne de Hasan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Rami'nin yaralanması Fahriye'yi duygularıyla yüzleşmeye zorlarken Gülten ve Soner'in varlığı işleri iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor. Ailesiyle bağları kopma noktasına gelen Melek ise son sözünü söylemeye henüz hazır değil.

Cezaevinde yaşananlar Hasan'ın geçmişteki yaralarını yeniden kanatırken Emir, kardeşi için kendini feda etmeyi göze alıyor. Naz da kırgınlığına rağmen Emir'i bu zor süreçte yalnız bırakmamaya kararlı. Tüm bunlar yaşanırken zaferi kazandığını düşünen Uzay'ı büyük bir sürpriz bekliyor: Uzay, hiç beklemediği bir anda Hasan'la aynı cezaevine düşüyor. İkisinin de bilmediği şey ise kaderin onlar için çok farklı bir plan hazırlamış olması.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, büyük şehrin parıltılı yüzü ile kenar mahallelerde verilen hayatta kalma mücadelesini aynı hikâyede buluşturuyor. Dizinin merkezinde, İstanbul'un unutulmuş köşelerinden biri olan kurgusal Ziyankâr Mahallesi ve burada büyüyen Emir ile arkadaşları yer alıyor. Gençlerin tek umudu futbol; kazanacakları büyük bir final maçı, yoksulluktan çıkış biletleri olabilir.

Ancak bu gençlerin yolu, şehrin lüks semtlerinde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi isimlerle kesişince hikâye bambaşka bir yöne evriliyor. Kahkahalarla başlayan günlerin ardından yaşanan sarsıcı bir trajedi, mahallenin dengesini altüst ediyor ve Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösteriyor. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım; güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıklar etrafında şekillenen bir varoluş savaşı anlatıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve ATV mobil uygulamasını kullanabilir. Kaçırılan bölümler ise yayının ardından ATV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasında izleyiciye sunuluyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, hikâye için kurgulanmış bir semt. Altı Üstü İstanbul'un çekimleri ise adından da anlaşılacağı üzere İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizide hem kenar mahalle hayatını yansıtan dar sokaklar hem de şehrin lüks yaşamını gösteren mekânlar kullanılıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU

Müge Uğurlar'ın yönettiği, Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın senaryosunu yazdığı Altı Üstü İstanbul'un oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Feyyaz Duman: Tarık Dirlik

Nehir Erdoğan: Zehra Cankaya

İlker Aksum: Bayram Cankaya

Rahimcan Kapkap: Emir Cankaya

Elçin Zehra İrem: Naz Başer

Kaan Çakır: Galip Sultan

Yüsra Geyik: Nihal Cankaya

Öykü Gürman: Fahriye Toprak

Berk Ali Çatal: Uzay Sultan

Cem Söküt: Şeker İbo (İbrahim Koç)

Sacide Taşaner: Pamuk Cankaya

Sena Mia Kalıp: Melek Toprak

Doğancan Sarıkaya: Hasan Koru

Kaan Akkaya: Sado (Sadullah Yalçın)

Efe Can Taşdelen: Mert Aksoy