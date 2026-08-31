Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 13. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzay'ın teklifini reddeden Emir'in seçtiği yol, yalnızca maçı değil, Hasan'ın geleceğini de riske atar. Takımın kaderini belirleyecek karşılaşmada Emir ve arkadaşları, baskıya rağmen mücadeleden vazgeçmezken, maçın ardından Emir'in söylediği sözler Naz'la ilişkisinde derin bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Uzay'la ilgili gerçeğe ulaşmak için kurtarılan flaş belleğin ortaya çıkaracağı sonuç merak konusu olurken, beklenmedik gelişme gerçeğin peşindeki herkesi yeni bir bilinmezin içine sürükler. Esra'nın yıllardır sakladığı sırların izini süren Melek ve diğerleri içinse tehlike giderek yaklaşmaktadır.

Fahriye ile Soner arasında geçmişin hesabı yeniden açılırken, yıllardır saklanan gerçekler ikiliyi yüzleşmenin eşiğine getirir. Naz ve Melek arasındaki gerilim de giderek büyür. Uzay ise Emir'in attığı adımların beklenmedik sonuçlarını kendi lehine çevirmek için yeni bir hamle yapar.

Hasan, Emir'in kendisi için verdiği mücadeleyi artık taşıyamayacak kadar yorulurken, Emir onu yalnız bırakmamaya kararlıdır. Ancak herkesin kendi hayatında çözmeye çalıştığı meseleler, onları bir kez daha aynı yerde buluşturacaktır.

Ve her şeyin nihayet yoluna girdiği düşünülen anda, Emir ve arkadaşlarının Hasan için hazırladığı sürpriz, gecenin seyrini bir anda değiştirir. Çocukların birlikte olduğu o an, hiç kimsenin beklemediği büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmalarıyla son bulur.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.