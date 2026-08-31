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İran, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper İHA'sını daha düşürdü

İran, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper İHA'sını daha düşürdü
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İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait saldırılarını artırdı. Devrim Muhafızları, Hürmüz'ün doğusunda ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hjaba aracını düşürdü. Dün de aynı tip ABD İHA'sı İran tarafından düşürülmüştü.

İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Bu, son iki günde düşürülen ikinci MQ-9 olurken, Washington Post ABD'nin bu tip İHA'lardan toplamda 45'ini kaybettiğini bildirmişti.

HÜRMÜZ'DE ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

İran'ın Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gelişmiş bir hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan bir MQ-9 insansız hava aracı düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

ABD, 45 İHA'SINI KAYBETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı da ABD'ye ait bir MQ-9'un Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü bildirmişti. Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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