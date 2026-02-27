Haberler

Alperen Şengün neden yok, Alperen Şengün milli takıma çağrılmadı mı?

Alperen Şengün neden yok, Alperen Şengün milli takıma çağrılmadı mı?
Güncelleme:
NBA yıldızı Alperen Şengün'ün milli takım kadrosunda yer almaması, basketbolseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın son açıklanan listesinde adı bulunmayan Şengün'ün neden çağrılmadığı gündemde tartışılıyor. Uzmanlar ve taraftarlar, genç yıldızın bu yokluğunun takımın performansını nasıl etkileyeceğini yorumluyor.

Milli takım kadrosunda sürpriz bir eksik dikkat çekiyor: Alperen Şengün. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıkladığı son listede adı yer almayan Şengün'ün çağrılmama nedeni merak ediliyor. Taraftarlar, NBA'de gösterdiği performans sonrası yıldız oyuncunun neden milli takıma alınmadığını araştırıyor.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK?

Türkiye Basketbolunun parlayan yıldızı Alperen Şengün, son milli takım kadrosunda yer almayınca taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı. Alperen Şengün'ün kadroda neden yer almadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Alperen Şengün neden yok, Alperen Şengün milli takıma çağrılmadı mı?

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumlu Türk profesyonel basketbolcudur. Pivot pozisyonunda oynar ve NBA'de Houston Rockets takımında forma giymektedir. Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmıştır.

