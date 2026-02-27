Alperen Şengün neden yok, Alperen Şengün milli takıma çağrılmadı mı?

Milli takım kadrosunda sürpriz bir eksik dikkat çekiyor: Alperen Şengün. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıkladığı son listede adı yer almayan Şengün'ün çağrılmama nedeni merak ediliyor. Taraftarlar, NBA'de gösterdiği performans sonrası yıldız oyuncunun neden milli takıma alınmadığını araştırıyor.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK?

Türkiye Basketbolunun parlayan yıldızı Alperen Şengün, son milli takım kadrosunda yer almayınca taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı. Alperen Şengün'ün kadroda neden yer almadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumlu Türk profesyonel basketbolcudur. Pivot pozisyonunda oynar ve NBA'de Houston Rockets takımında forma giymektedir. Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmıştır.