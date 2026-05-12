Sancaktepe’de uzun yıllardır siyasetin ve yerel yönetim dinamiklerinin içinde yer alan Alper Yeğin, son dönemde kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Alper Yeğin kimdir? Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN KİMDİR?

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 1984 yılında İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına Sancaktepe’de başlayan Yeğin; ilkokulu Sarıgazi Osmangazi İlkokulu’nda, ortaokulu Yunus Emre Ortaokulu’nda ve liseyi Mehmetçik Lisesi’nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini ise Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde bitirerek akademik eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 2005 yılında Sancaktepe merkezli kurduğu YEĞİN İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. ile adım atan Alper Yeğin, girişimcilik alanında faaliyet göstermiştir. 2008 yılında Sancaktepe’nin ilçe statüsüne kavuşması sürecinde aktif rol üstlenmiş ve Sancaktepe İş Adamları Derneği’nin (SANİAD) kurucu başkanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliği yaparak ticaret dünyasında da yer almıştır.

Siyasi kariyerine genç yaşlardan itibaren dahil olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. 2015-2019 döneminde ise iki dönem CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adaylığı sürecine dahil olmuştur.

2019 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş. ve ardından METRO İSTANBUL A.Ş.’de üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 1 Kasım 2023 itibariyle METRO İSTANBUL A.Ş.’deki görevinden ayrılarak Sancaktepe Belediye Başkan adaylığı sürecine odaklanmıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

ALPER YEĞİN EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk babası olan Alper Yeğin, halen Sancaktepe Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ALPER YEĞİN KAÇ YAŞINDA?

Alper Yeğin, 1984 yılında doğmuştur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

ALPER YEĞİN NERELİ?

Alper Yeğin, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde doğmuştur. Doğum yeri ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yer Sancaktepe olduğundan, Sancaktepeli olarak bilinmektedir.