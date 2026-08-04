YAŞ toplantısında alınan terfi kararlarıyla birlikte "Alper Gezeravcı general mi oldu, Alper Gezeravcı asker mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türk Hava Kuvvetleri mensubu olan ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı, tuğgeneral rütbesine yükseldi. İşte Alper Gezeravcı'nın askeri geçmişi, uzay misyonu ve yeni göreviyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

ALPER GEZERAVCI TUĞGENERAL OLDU! YAŞ KARARLARIYLA DİKKAT ÇEKEN TERFİ

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından açıklanan terfi kararları kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay ise general ve amiral oldu. Terfi eden isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer alması dikkat çekti. Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, YAŞ kararları kapsamında tuğgeneralliğe yükseltildi.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'nın yeni görevi ve kariyerindeki yükseliş büyük ilgi gördü. Uzay misyonuyla tarihe geçen Gezeravcı'nın Tuğgeneral rütbesine yükselmesi, hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de uzay çalışmaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YAŞ KARARLARIYLA ALPER GEZERAVCI TUĞGENERAL RÜTBESİNE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama kararları açıklandı. Buna göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken, 69 albay general ve amiral oldu. Terfi eden isimler arasında yer alan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da tuğgeneralliğe yükseltildi.

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Gezeravcı'nın askeri kariyerindeki bu yeni adım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İLK ASTRONOT OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde Axiom Mission 3 (Ax-3) kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren isim olmuştu. Görev süresince uzayda 13 farklı bilimsel deney yürüten Gezeravcı, Türkiye'nin uzay çalışmalarına önemli katkılar sağlamıştı.

Başarıyla tamamlanan uzay görevinin ardından Gezeravcı, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki sembol isimlerinden biri haline geldi.

UZAY KOMUTANLIĞINDA GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

1979 yılında Mersin'de doğan Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar F-16 pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, daha sonra çeşitli komuta ve akademik görevlerde bulundu.

Uzay görevinin ardından Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak da çalışmalarını sürdürüyor. YAŞ kararıyla aldığı tuğgeneral rütbesiyle birlikte askeri kariyerine yeni görev ve sorumluluklarla devam edecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YAŞ AÇIKLAMASI

YAŞ kararlarının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan personelin yeni görevlerinin millete, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca emekliye ayrılan general, amiral ve albaylara bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek yeni yaşamlarında başarı ve mutluluk dilekleri iletildi.

Alper Gezeravcı'nın tuğgeneralliğe yükselmesi, Türkiye'nin uzay vizyonu ile askeri kariyerin kesiştiği önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkarken, YAŞ kararları arasında en çok konuşulan terfilerden biri oldu.