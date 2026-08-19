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Alparslan Kuytul kimdir, eşi Semra Kuytul kimdir? Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında?

Alparslan Kuytul kimdir, eşi Semra Kuytul kimdir? Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında?
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Adana'da düzenlenen polis operasyonunda Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un hayatı, eğitim geçmişi ve biyografileri merak konusu oldu. Peki, Alparslan Kuytul kimdir, eşi Semra Kuytul kimdir? Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? Detaylar...

Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette özel harekat destekli arama devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Operasyonun ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Alparslan Kuytul kimdir, eşi Semra Kuytul kimdir? Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

FURKAN VAKFI BAŞKANI ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Alparslan Kuytul, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Eğitimini dini ilimler alanında sürdürmek isteyen Kuytul, bu amaçla Mısır'a gitti. 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim aldı.

Alparslan Kuytul, 1988 yılında Kardeşler Kitabevi'ni kurarak sivil toplum faaliyetlerine adım attı. 1994 yılında ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi. Kuytul, vakfın kurucu başkanı olarak tanınıyor.

ALPARSLAN KUYTUL'UN EŞİ SEMRA KUYTUL KİMDİR?

Semra Kuytul, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un eşidir. 1980 yılında Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dünyaya gelen Semra Kuytul, aslen Adanalıdır.

İlköğrenimini Adana Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda tamamlayan Semra Kuytul, sonraki eğitimini özel dersler ve çeşitli eğitim programlarıyla sürdürdü. Arapça, fıkıh, tefsir, hadis ve akaid gibi alanlarda eğitim aldı.

Semra Kuytul, 1998 yılında Alparslan Kuytul'un derslerine katılmaya başladı. Haziran 2002'de Alparslan Kuytul ile evlenen Semra Kuytul'un 5 çocuğu bulunuyor.

ALPARSLAN KUYTUL NERELİ?

Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Bu nedenle Alparslan Kuytul Adanalıdır.

Kuytul'un üniversite eğitimi de Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleşti. Daha sonra dini ilimler alanındaki eğitimini sürdürmek üzere Mısır'a gitti ve El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim aldı.

ALPARSLAN KUYTUL KAÇ YAŞINDA?

Alparslan Kuytul, 1965 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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