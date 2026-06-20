Almiron neden kırmızı kart gördü? Almiron Mert Müldür’e ne dedi? Paraguay 10 kişi mi kaldı?

Futbol dünyasında son dönemde uygulamaya alınan disiplin kuralları, uluslararası maçlarda hakemlerin kararlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Paraguay ile Türkiye arasında oynanan mücadelede yaşanan bir pozisyon ise hem saha içindeki dengeleri değiştirdi hem de karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki, Paraguay 10 kişi mi kaldı? Almiron neden kırmızı kart gördü? Detaylar...

PARAGUAY 10 KİŞİ Mİ KALDI?

Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmada Miguel Almiron’un kırmızı kart görmesinin ardından Paraguay sahada 10 kişi kaldı. Hakemin doğrudan kırmızı kart kararı vermesi nedeniyle oyuncunun oyunda kalma şansı bulunmadı ve Paraguay kalan dakikalarda mücadeleyi eksik kadroyla sürdürdü.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından belirlenen oyun kuralları kapsamında hakemler, sportmenlik dışı davranışlar, hakaret içeren ifadeler veya rakibe yönelik uygunsuz söylemler konusunda daha hassas değerlendirmeler yapabiliyor. Bu çerçevede verilen kararın ardından Paraguay’ın oyuncu sayısı 11’den 10’a düştü.

Karşılaşmanın resmi kayıtlarında da Almiron’un kırmızı kart gördüğü ve takımının maçı eksik oyuncuyla tamamladığı belirtildi. Böylece mücadelede Paraguay’ın oyun planı ve saha içi dizilişi de zorunlu olarak değişiklik gösterdi.

YENİ KURALLAR NELERİ KAPSIYOR?

Son yıllarda futbol otoriteleri, saha içindeki iletişim ve davranış standartlarını yükseltmeye yönelik çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdi. Özellikle rakiplere, hakemlere veya diğer görevlilere yönelik kullanılan ifadeler disiplin kurulları ve maç hakemleri tarafından daha yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda futbolcuların sözlü davranışları da artık oyunun önemli disiplin unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Hakemler, maç sırasında duydukları veya yardımcı hakemler aracılığıyla tespit ettikleri ifadeleri kurallar doğrultusunda cezalandırabiliyor.

ALMIRON NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri Miguel Almiron’un gördüğü kırmızı kart oldu. Maç sırasında ağzını eliyle kapatarak Türkiye Milli Takımı oyuncularından Mert Müldür’e yönelik sözler sarf ettiği belirtilen Almiron, bu davranışı nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kararın ardından futbol kamuoyunda yeni uygulamaların sahaya nasıl yansıyacağı yeniden gündeme geldi. Karşılaşma sonrasında paylaşılan bilgilere göre Almiron’un kırmızı kart görmesine neden olan durum, rakibine yönelik kullandığı ifadeler olarak kayıtlara geçti.

Olayın dikkat çekmesindeki en önemli unsur ise söz konusu kararın, futbol kurallarındaki yeni disiplin yaklaşımının öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendirilmesi oldu. Bu nedenle karşılaşma sonrasında futbolseverler ve spor medyası yaşanan pozisyonun ayrıntılarını yakından takip etti.

ALMIRON KİMDİR, HANGİ TAKIMDA?

Paraguay Milli Takımı'nın kaptanı Miguel Almirón, kariyeri boyunca gösterdiği performansla ülkesinin en önemli futbolcularından biri olarak öne çıkıyor. Futbola Cerro Porteño’da başlayan tecrübeli oyuncu; Lanús, Atlanta United ve Newcastle United formaları giydikten sonra 2025 yılında yeniden Atlanta United’a transfer oldu. Hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkinliğiyle tanınan Almirón, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Paraguay’ın en önemli yıldızları arasında gösteriliyor.