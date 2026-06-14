Almanya Curacao maç ÖZETİ İZLE: Almanya Curacao maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Almanya Curacao MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşma, futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan biri oldu. Houston’daki NRG Stadium’da oynanan mücadelede Almanya, güçlü kadrosu ve yüksek tempo futboluyla sahaya damga vururken, Curaçao ise zaman zaman geliştirdiği ataklarla oyunda kalmaya çalıştı. Peki, Almanya Curacao maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar haberimizde.

ALMANYA CURACAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında Almanya, Curaçao karşısında sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Houston’daki NRG Stadium’da oynanan mücadelede Alman ekibi, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini 7-1 mağlup etti.

Maçın henüz ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Almanya, hücum hattındaki etkili isimleriyle skor üretmekte zorlanmadı. Curaçao ise zaman zaman hızlı ataklarla etkili olmaya çalışsa da Alman savunmasını aşmakta yetersiz kaldı.

Karşılaşmanın 86. dakikalarında skor tabelası Almanya 7 - 1 Curaçao şeklinde oluşurken, maç boyunca Almanya’nın oyun üstünlüğü net şekilde hissedildi.

ALMANYA CURACAO MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Almanya Curacao maç sonucu futbolseverlerin beklentilerini karşılayan, yüksek tempolu ve gollü bir karşılaşma oldu. Alman Milli Takımı, sahaya koyduğu dominant futbol ile Dünya Kupası’ndaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Maçın gollerinde Almanya adına birçok farklı oyuncunun skor katkısı dikkat çekti. Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (penaltı), Jamal Musiala, Nat Brown ve Deniz Undav ağları sarsan isimler oldu.

ALMANYA CURACAO MAÇ ÖZETİ İZLE

Almanya Curacao maç özeti izle seçenekleri, futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, Dünya Kupası heyecanını ekran başına taşıdı. Maçın özeti de aynı şekilde TRT resmi sitesinde yayınlanacaktır.