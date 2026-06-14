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Almanya Curaçao CANLI İZLE: Almanya Curaçao maçı hangi kanalda?

Almanya Curaçao CANLI İZLE: Almanya Curaçao maçı hangi kanalda?
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Almanya Curaçao canlı izle! FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Almanya – Curaçao maçı, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Almanya Curaçao maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu’nda oynanacak Almanya – Curaçao karşılaşması, turnuvanın merakla beklenen maçları arasında yer alıyor. 14 Haziran 2026 Pazar günü başlayacak Almanya Curacao maçı hangi kanalda?, Almanya Curacao maçı cablı izle! Detaylar...

ALMANYA CURACAO MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamındaki Almanya – Curaçao karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda Azerbaycan yayıncısı İçtimai TV de karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak.

ALMANYA CURACAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya ile Curaçao arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ilk karşılaşması, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

ALMANYA CURACAO MAÇI NEREDE?

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçlarından biri olan Almanya – Curaçao karşılaşması, Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston şehrinde yer alan NRG Stadyumu’nda oynanacak.

ALMANYA CURACAO CANLI İZLE

Almanya – Curaçao mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler için resmi yayıncı kuruluşlar üzerinden erişim sağlanacak. Türkiye’de TRT 1 ekranları, karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayacak ana platformlardan biri olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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