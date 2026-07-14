Almanya 62 ülkeye vizeyi kaldırdı (TAM LİSTE) Almanya hangi ülkelere vizeyi kaldırdı, Türkiye listede mi?

Almanya, 2026 yılına ilişkin vizesiz giriş uygulamasında geçerli olacak ülke listesini güncelledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşlarına belirli koşullar altında vizesiz seyahat imkânı tanındı. Peki, Almanya hangi ülkelere vizeyi kaldırdı, Türkiye listede mi? Detaylar...

ALMANYA 62 ÜLKEYE VİZEYİ KALDIRDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 2026 yılı için güncellenen vizesiz giriş listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan düzenlemeye göre Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi dışında bulunan toplam 62 ülkenin vatandaşları, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde Almanya'ya vizesiz giriş yapabilecek.

Yeni uygulama kapsamında listede bulunan ülkelerin vatandaşları, 180 günlük bir dönem içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Almanya'da vizesiz bulunabilecek. Bu hak yalnızca kısa süreli ziyaretleri kapsıyor.

Vizesiz giriş uygulaması şu amaçlarla gerçekleştirilecek kısa süreli seyahatlerde geçerli olacak:

Turistik geziler

İş toplantıları

Ticari görüşmeler

Aile ve akraba ziyaretleri

Bunun dışında uzun süreli ikamet, çalışma veya eğitim gibi durumlar için Almanya'nın yürürlükteki ulusal vize kuralları uygulanmaya devam edecek.

Almanya'nın açıkladığı listede dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda ülke bulunuyor. ABD, Kanada, İngiltere, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra Güney Amerika ve Pasifik bölgesinden birçok ülke de muafiyet kapsamına alındı.

ALMANYA HANGİ ÜLKELERE VİZEYİ KALDIRDI?

2026 yılı için yayımlanan güncel muafiyet listesi incelendiğinde, Almanya'nın farklı kıtalardan çok sayıda ülkeye kısa süreli vizesiz giriş hakkı tanıdığı görülüyor.

Listede Kuzey Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Avrupa'dan Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya, Asya-Pasifik bölgesinden Japonya, Güney Kore, Singapur, Malezya, Tayvan, Hong Kong ve Makao yer alıyor.

Güney Amerika ülkeleri arasında Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Peru, Paraguay, Uruguay ve Venezuela da muafiyet kapsamına dahil edildi. Bunun yanında Pasifik bölgesindeki Kiribati, Tuvalu, Marshall Adaları, Palau, Vanuatu, Samoa, Solomon Adaları ve Doğu Timor gibi ülkeler de Almanya'nın güncel vizesiz giriş listesinde bulunuyor.

Almanya'nın açıkladığı uygulamaya göre listede bulunan ülke vatandaşları, 180 günlük süre içinde en fazla 90 gün kalış şartıyla Almanya'ya vizesiz seyahat edebilecek.

ALMANYA TÜRKİYE'YE VİZEYİ KALDIRDI MI?

2026 yılı için açıklanan resmi vizesiz giriş listesinde Türkiye yer almadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel muafiyet listesine göre Türk vatandaşları için uygulanan mevcut vize politikası devam ediyor. Böylece Türkiye, 62 ülkeyi kapsayan yeni vizesiz giriş düzenlemesine dahil edilmedi.

Bu nedenle Türk vatandaşlarının Almanya'ya yapacakları kısa süreli seyahatlerde mevcut Schengen vizesi uygulaması yürürlükte olmayı sürdürüyor.

Almanya'nın yayımladığı 2026 yılı vizesiz giriş listesinde Türkiye'ye yönelik herhangi bir muafiyet kararı bulunmuyor. Açıklanan düzenleme yalnızca listede adı geçen 62 ülkenin vatandaşlarını kapsıyor. Türkiye bakımından ise mevcut vize uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadı.